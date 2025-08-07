Gianni Berengo Gardin, cose mai viste 

«La fotografia è la mia passione. Non è mai stata una fatica, neppure quando da giovane partivo da casa all’alba e lavoravo dalle cinque di mattina fino a sera, quando calava il sole. Quando si agisce spinti dalla passione non ci sono pesi, non c’è fatica». Gianni Berengo Gardin, morto all’età di 94 anni, amava profondamente la fotografia che ha concepito come una forma espressiva realistica e asciutta. Era nato a Santa Margherita Ligure nel 1930, dopo aver vissuto a Roma, Venezia, Lugano e Parigi, nel 1965 si era stabilito a Milano. Era molto legato alla Sardegna che ha descritto e raccontato con i suoi scatti. Rapporto speciale. Resta a futura memoria il suo “Reportage in Sardegna 1968-2006” curato da Daniela Zedda, altra grande fotografa legata a L’Unione Sarda, con la quale ha condiviso una parte significativa del suo percorso. Berengo Gardin ha raggiunto l’Isola a più riprese nel secolo scorso sin dagli anni ‘50. Nel volume sono raccolti gli scatti del reportage del 1968, accompagnati da altri eseguiti a Cagliari nel 1981 e un servizio realizzato nel 2006.

L’Isola del cuore

Ha immortalato una terra sospesa tra passato e presente, mettendo in evidenza i tanti contrasti nel difficile processo di ripresa e sviluppo del secondo dopoguerra. La sua attenzione è rivolta alla gente comune, alla vita quotidiana, alle attività nelle campagne, ai ritmi del contesto rurale e delle città. Quadri sempre molto equilibrati e rispettosi. Nelle dissestate strade sarde viaggiava a bordo di una piccola auto. Voleva conoscere persone e nuovi mondi, lo slancio che lo ha sempre ispirato e accompagnato.

I nuraghi

Anche i nuraghi hanno richiamato il suo interesse e sono testimoni, nelle sue sequenze, della forza e della fierezza della civiltà che li ha generati. «Segrete corrispondenze suscitano le foto di Gianni Berengo Gardin: i tre pastori della Marmilla piantati nella terra fin dalla preistoria rimandano ai bétili mammelluti di “Tamuli”, come la circolarità della Tomba dei giganti di “Coddu Ecciu” parla la stessa lingua del “ballu tundu” campestre a Lula», ha scritto il giornalista Pasquale Chessa. Nell’Isola in tanti hanno ammirato le sue mostre: al Teatro Lirico e negli spazi della Fondazione di Sardegna a Cagliari e a Gavoi per “L’Isola delle storie”. Era molto amico di un altro maestro di immagini, Ugo Mulas, che aveva robuste radici sarde. In un’intervista sull’Espresso ha svelato quanto quel rapporto l’avesse arricchito: «Com’è una foto buona me l’ha insegnato il mio amico Ugo Mulas. Perché uno scatto anche tecnicamente perfetto, può essere privo di significato, non avere niente da dire. La foto buona comunica». Lascia un patrimonio immenso di immagini. Arguto e spiritoso sino all’ultimo: «Ho 2 milioni di negativi. Ma non so fare le foto con il telefonino».

