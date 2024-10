Gianna Nannini, 9 agosto Forte Arena 

L’estate 2025 inizia ad avere il ritmo della grande musica: alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, il 9 agosto, infatti, farà tappa Gianna Nannini con il suo “Sei nell’anima - Festival European Leg 2025”. Prevendite al via dal 18 ottobre sul sito di Friends & Partner e su Ticketone.

E sarà un appuntamento imperdibile quello con il rock della cantautrice senese, che ha annunciato ieri le 8 nuove date di una tournée lungamente attesa, con cui tornerà a calcare i palchi italiani ed internazionali, dopo la serie di concerti nei palazzetti di tutta Europa.

È un animale da palcoscenico, d’altro canto, la Nannini, letteralmente rinata con la pubblicazione, a marzo, del suo ultimo album “Sei nell’anima”, dell’omonimo film, uscito a maggio su Netflix, da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico del 2016 “Cazzi miei”, ristampato per l’occasione con il titolo “Sei nell’anima (Cazzi miei)”. Un mosaico intimo, in cui Gianna, 70 anni suonati, si è raccontata come mai prima e che va ad arricchire una carriera tra le più significative nella storia del cantautorato italiano, amatissimo anche all’estero.

Indimenticabili, tra i suoi tanti successi, “I maschi”, “Fotoromanza”, “Bello e impossibile”, “Profumo”, “America”, “Meravigliosa creatura” e quella “Un’estate italiana (Notti magiche)”, che fu la colonna sonora di un sogno per gli italiani.

