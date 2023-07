Gianna Fratta guida a Sant’Antioco Orchestra e Coro 

Domani e dopodomani alle 20.30 in piazza Cartagine a Sant’Antioco, per “Un’Isola di Musica 2023”, consueta rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna, si tiene il concerto sinfonico-corale dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico, diretti da Gianna Fratta che ritorna sul podio in Sardegna dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Cagliari, e che propongono una serata dedicata a quattro celebri pagine di Georg Friedrich Händel e Ludwig van Beethoven. Con questo concerto viene inaugurata l’attività musicale estiva del Lirico di che propone 9 serate di spettacolo e vede in primo piano l’Orchestra e il Coro impegnati in pagine di assoluta rilevanza.

