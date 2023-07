Gianna Fratta fa.. tris per il Teatro Lirico 

Giovedì, venerdì e sabato alle 21 al Parco della Musica di Cagliari, per l’Attività musicale estiva 2023, appuntamento con il concerto sinfonico-corale dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretti da Gianna Fratta, che ritorna sul podio cagliaritano dopo il successo ottenuto lo scorso anno, e che propongono una serata dedicata a quattro celebri pagine di Georg Friedrich Händel e Ludwig van Beethoven. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di: Water Music: Suite n. 1 in Fa maggiore HWV 348; Messiah HWV 56: And the Glory of the Lord, Hallelujah di Georg Friedrich Händel; Ottava Sinfonia in Fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo. Prezzi biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto abbonati, under 35 e disabili).

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio.

