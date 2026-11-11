Gianmario Fancello ha conquistato la medaglia d’argento agli Open European Adapted Judo Championships 2026, disputati a Belgrado il 7 e 8 novembre. Il 33enne judoka nuorese, in forza con la Polisportiva Gigliotti Team Nuoro, ha chiuso al secondo posto nella categoria senior fino a 66 chili, diventando l’unico italiano sul podio della manifestazione. Un risultato che premia anni di sacrifici, coraggio e determinazione.

«Tornare da Belgrado con una medaglia d’argento al collo è un’emozione indescrivibile - ha dichiarato l’atleta -. Sapevo che gli Europei sarebbero stati durissimi e, come unici rappresentanti dell’Italia, abbiamo sentito ancora di più l’orgoglio di difendere i colori del nostro Paese. Sono salito sul tatami pronto a dare tutto, dopo tanti sacrifici fatti in palestra. Chi ha vinto l’oro non lo ha fatto con semplicità: ha trovato pane per i suoi denti. Il prossimo anno lo aspetterò di nuovo sul tatami». Fancello ha dedicato il traguardo alla famiglia e ai suoi maestri Giovanni Andrea Gigliotti (Johnny) ed Eddi. «Questa medaglia è anche vostra».

Il tecnico Gigliotti ha sottolineato il valore del risultato: «Gianmario ha combattuto con il cuore, gestendo bene la tensione. Questo argento è frutto di mesi di lavoro, sudore e passione. Quando ci si crede e si lavora sodo, non esistono limiti».

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