Gianmarco Tognazzi torna in Sardegna “L’onesto fantasma” e il senso dell’amicizia 

Focus sul valore dell'amicizia, ne “L'onesto fantasma”, con drammaturgia e regia di Edoardo Erba, uno dei più affermati e conosciuti drammaturghi italiani, già autore di un testo cult come “Maratona di New York”, in cartellone – in prima regionale – mercoledì 21 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Ittiri sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa CeDAC.

Protagonisti Gianmarco Tognazzi, insieme con Renato Marchetti e Fausto Sciarappa, con la partecipazione in video di Bruno Armando, per uno spettacolo intrigante e coinvolgente sul confine tra vita e sogno, dove si intrecciano realtà e finzione, con le eleganti scenografie di Alessandro Chiti e le musiche di Massimiliano Gagliardi, con disegno luci e sound design di David Barittoni: attraverso un meccanismo metateatrale, “L'onesto fantasma” affronta il tema della perdita, del dolore e del rimpianto, trasfigurandolo in una sorta di catarsi attraverso la poesia. Il racconto delle emozioni si dipana a partire dall'antica amicizia tra quattro attori, nata nel corso di una intensa tournée e in qualche modo interrotta per la tragica fine di uno di loro: dei tre superstiti solo uno, Gallo, ha raggiunto le vette del successo grazie alle sue interpretazioni cinematografiche, mentre gli altri due, Costa e Tito, hanno un disperato bisogno di lavorare. Si ritroveranno insieme.

