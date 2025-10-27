VaiOnline
Meana Sardo.
28 ottobre 2025 alle 00:22

Gianmarco Tognazzi riempie il San Bartolomeo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato scorso il t5eatro San Bartolomeo di Meana Sardo ha aperto la stagione teatrale 2025/26 con uno spettacolo d’eccezione: “Paul McCartney e i Beatles / Due Leggende” , un viaggio musicale e narrativo dedicato alla leggendaria band di Liverpool. Sul palco, l’attore Gianmarco Tognazzi ha guidato il numeroso pubblico tra racconti, aneddoti e riflessioni sui Fab Four, accompagnato da tre talentuosi musicisti che hanno deliziato la platea suonando alcuni dei brani più celebri del gruppo. L’evento ha registrato un’ottima affluenza, segnando l'inizio della stagione organizzata dal CeDAC Sardegna che prevede dieci titoli in cartellone tra ottobre ed aprile. Diversi anche gli appuntamenti dedicati alle scuole, mentre l'8 novembre è previsto il laboratorio teatrale per tutte le età “Un giorno con Arpagone”.

«Il teatro a Meana è diventato un punto di riferimento importante in tutti questi anni favorendo relazioni e coesione tra diverse fasce della popolazione -ha sottolineato Milena Pisu, assessora comunale allo Spettacolo -. Con questo progetto vorremmo principalmente che tra i giovani si sviluppasse la consapevolezza che partecipare al teatro può essere un’opportunità di crescita culturale che aiuta a sviluppare fiducia in sé stessi, competenze sociali e creative».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Studenti e pendolari: «Risparmieremo tempo»

Vagoni pieni di passeggeri nelle ore di punta: «L’importante è che rispettino il piano-frequenze» 
Davide Lao
Strade di sangue

Il ponte della tragedia nel mirino della Procura

Un baratro protetto da vecchi tubi arrugginiti, il giovane conducente indagato per omicidio stradale 
Andrea Busia
La manovra

Tassa sulle banche, la linea non cambia

Meloni: con 44 miliardi di profitti, se ne danno 5 per aiutare i deboli va bene 
Il caso

Un altro sito sessista, 50 vittime

Politiche, attrici e giornaliste spogliate online con l’intelligenza artificiale 