Gianmarco Tognazzi riempie il San Bartolomeo 

Sabato scorso il t5eatro San Bartolomeo di Meana Sardo ha aperto la stagione teatrale 2025/26 con uno spettacolo d’eccezione: “Paul McCartney e i Beatles / Due Leggende” , un viaggio musicale e narrativo dedicato alla leggendaria band di Liverpool. Sul palco, l’attore Gianmarco Tognazzi ha guidato il numeroso pubblico tra racconti, aneddoti e riflessioni sui Fab Four, accompagnato da tre talentuosi musicisti che hanno deliziato la platea suonando alcuni dei brani più celebri del gruppo. L’evento ha registrato un’ottima affluenza, segnando l'inizio della stagione organizzata dal CeDAC Sardegna che prevede dieci titoli in cartellone tra ottobre ed aprile. Diversi anche gli appuntamenti dedicati alle scuole, mentre l'8 novembre è previsto il laboratorio teatrale per tutte le età “Un giorno con Arpagone”.

«Il teatro a Meana è diventato un punto di riferimento importante in tutti questi anni favorendo relazioni e coesione tra diverse fasce della popolazione -ha sottolineato Milena Pisu, assessora comunale allo Spettacolo -. Con questo progetto vorremmo principalmente che tra i giovani si sviluppasse la consapevolezza che partecipare al teatro può essere un’opportunità di crescita culturale che aiuta a sviluppare fiducia in sé stessi, competenze sociali e creative».

RIPRODUZIONE RISERVATA