Gianmarco Tognazzi a “Unione Cult” 

Questo pomeriggio, in diretta alle 14.30, l’ospite di Francesca Figus a “Unione Cult” sarà Gianmarco Tognazzi, in arrivo, in Sardegna, per una lunga tournée firmata Cedac. L’attore, infatti, è il protagonista de “L'onesto fantasma” con testo e regia di Edoardo Erba, in prima regionale mercoledì 21 febbraio al Comunale di Ittiri, giovedì 22 all'AMA di Arzachena, venerdì 23 all’Oriana Fallaci di Ozieri, sabato 24 al San Bartolomeo di Meana Sardo e infine domenica 25 al Costantino di Macomer.