Gianluigi Gessa, l’amore e il denaro 

A leggere le più recenti scoperte della scienza, chi ancora crede all’amore romantico è un ingenuo. I neuroscienziati hanno osservato che la fotografia del proprio fidanzato sollecita un’emozione di intensità pari a quella suscitata dal tintinnio delle monete. Neppure le immagini di uomini attraenti hanno lo stesso effetto su una donna innamorata. Le ragioni per cui l’amore fa il paio con il denaro, secondo Gianluigi Gessa, neuroscienziato di fama internazionale per il valore delle sue ricerche sulle sostanze psicoattive, hanno a che vedere con i nostri istinti primordiali che, a distanza di migliaia di anni, sono ancora lì, negli angoli più remoti del cervello, a condizionare la nostra vita.

In cattedra

Il farmacologo cagliaritano, 91 anni, domani alle 17 a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, terrà una lectio sulla mente per i “Dialoghi dell’Archeologia Architettura Arte e Paesaggio”, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale.

I tre cervelli

Il bisogno di nutrirsi, riprodursi e vincere, sostiene Gessa, continua a dettare l’agenda delle nostre giornate, checché ne dica Cartesio, il filosofo francese del “Penso, dunque sono“. Per questo il ritratto di colui che amiamo accende gli stessi neuroni attivati dalle monete. Poi, è vero che gli esseri umani, a differenza degli animali, sanno regolare le proprie pulsioni e dirigerle verso scopi più nobili, o anche costruirci intorno delle storie che danno vita alla letteratura, all’arte, alla filosofia. In origine, però, siamo rettiliani. Fu il medico statunitense Paul MacLean, un collega «simpaticissimo» del professor Gessa durante il suo soggiorno americano, ad asserire che l’essere umano ha tre cervelli: la neocorteccia, o cervello razionale, a cui dobbiamo la capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, il sistema limbico, o cervello emotivo, in comune con i mammiferi, che controlla la memoria e le emozioni, e infine, il rettiliano, deputato alla nostra sopravvivenza, in comune con i rettili poiché è stato il primo a svilupparsi. Il cervello razionale, ha anche il compito di controllare gli impulsi e i comportamenti inappropriati, ma matura più tardi rispetto agli altri due, per questo, sostiene il farmacologo, gli adolescenti «potremmo paragonarli ad auto con un motore potente, ma i freni deboli». È l’età del rischio l’adolescenza, anche perché nelle aree limbiche si verifica una maggiore attività, e la curiosità per l’ignoto e il pericolo può essere travolgente. Il consumo di droghe inizia proprio in questa fase della vita, piuttosto difficile che avvenga più avanti, osserva Gessa, favorevole alla legalizzazione delle droghe purché sia regolata e si proteggano i più giovani. Anche in questo caso, ironizza il professore, non ci comportiamo diversamente dagli insetti che sviluppano una tossicodipendenza verso certi fiori, con buona pace di chi traccia solchi netti tra noi e le bestie: succede anche a noi di subire – e cercare attivamente - gli effetti di alcune sostanze (dalla cannabis all’alcol), perché abbiamo conservato gli stessi meccanismi fisiologici.

I geni e il destino

Per quanto sia seccante, ci tocca pure riconoscere che Cesare Lombroso qualcosa l’ha intuita quando prediceva la delinquenza dalla conformazione del cranio di un individuo. Gli ultimi studi di Adrian Raine, psicologo britannico, hanno mostrato che nel cervello criminale, la corteccia ha una dimensione minore rispetto al sistema limbico. Menomale, chiosa il neuroscienziato sardo, che la ragione può essere individuata nell’ambiente: «I geni non sono il nostro destino». L’ambiente non può modificarne la struttura, ma la funzione. Il che vuol dire che una persona con quel tipo di cervello, che cresce in un ambiente favorevole, non necessariamente diventa un criminale.

