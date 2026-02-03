VaiOnline
Arzachena.
04 febbraio 2026 alle 00:41

Gianluca Vacchi a processo per il caso della villa 

Si va a processo per villa Vacchi, lo ha stabilito ieri mattina la giudice del Tribunale di Tempio, Federica Lunari. Il fascicolo a carico dell’influencer bolognese Gianluca Vacchi e di altre due persone (per i presunti abusi edilizi nel cantiere di Pantogia) ha superato il “filtro” dell’udienza predibattimentale, il 13 marzo il caso della villa (secondo il procuratore Gregorio Capasso costruita in violazione del vincolo idrogeologico) approderà davanti al giudice monocratico Marco Contu. Le contestazioni riguardano, oltre a Vacchi, l’impresario Giovanni Maria Filigheddu, di Arzachena, e il progettista Giovanni Faggioli (difesi dagli avvocati Gian Comita Ragnedda, Giampaolo Murrighile, Fabio Varone, Giuseppe Angotta e Cristina Mela). Ieri la giudice Lunari ha respinto per ragioni formali la richiesta di costituzione di parte civile dell’associazione ambientalista Earth ODV, rappresentata dall’avvocato Alessandro Carta. Va detto che Vacchi ha ridotto i volumi in eccesso eliminando alcuni locali (in ottemperanza ad una prima ordinanza di demolizione del Comune di Arzachena). Sempre Vacchi ha avviato l’iter della sanatoria previsto dal Piano Casa e ottenuto la conformità al vincolo idrogeologico. Il processo comunque si celebra, perché, non solo la Procura di Tempio mantiene il sequestro dell’immobile (milleduecento metri quadrati più mille di terrazze, 15 stanze, una discoteca, campo da padel e due lodge con suite) ma ritiene i presunti abusi contestati non sanabili. (a. b.)

