Gianluca Pilia, un talento sulle ali del vento 

Soffia buon vento per Gianluca Pilia. Un altro importante traguardo per il giovane velista del Circolo Nautico di Arbatax. Ancora una volta in vetta alla classifica nell'ultima impresa: la regata nazionale giovanile del circuito Open Skiff che si è tenuta nei giorni scorsi a Livorno nell'ambito della Settimana Velica Internazionale. Il talentuoso velista ha dominato quattro regate su cinque e continua ad arricchire il medagliere a dimostrare di avere la stoffa del campione. Dopo le ultime vittorie ad Arco e Taranto anche stavolta ha dominato con un vantaggio netto su 87 atleti da tutta Italia.

Con lui c'erano anche i velisti del circolo nautico Arbatax Francesca Mucelli, Alice Angioi e Alessio Fadda che si sono fatti valere. Il prossimo obiettivo importante per Gianluca Pilia (14 anni) è il mondiale giovanile che si terrà a luglio sull'alto lago di Garda.

Grande soddisfazione del direttore sportivo del circolo nautico di Arbatax Gigi Chessa: «Un altro grande traguardo, continua la crescita di questo ragazzo che sta portando a casa una serie di risultati dimostrando un carattere fuori dal comune. Vengono premiati gli sforzi fatti dal nostro circolo che investe tanto su questi ragazzi e dai genitori che li sostengono».

