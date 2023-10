Gianluca Pilia sportivo dell’anno 

Il sorriso di felicità, era quello di due grandi occhi azzurri. Il colore del mare dove Gianluca Pilia, lo scorso 31 agosto, è diventato campione italiano nella categoria Under 15 Open Skiff al termine delle regate di Ravenna. Al giovane velista, il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha conferito il titolo di sportivo dell’anno della cittadina. Tredici anni, di Tortolì, tesserato per il Circolo Nautico Arbatax che quest’anno ha festeggiato il cinquantesimo anniversario della fondazione, è stato accompagnato in municipio dal presidente del sodalizio, Gigi Chessa. Insieme a Gianluca i genitori, con i quali il primo cittadino si è complimentato «per il loro indispensabile supporto che ha permesso a Gianluca di arrivare così in alto». In Romagna, l’atleta del Circolo Nautico Arbatax ha sbaragliato la concorrenza di 71 avversari. Nella circostanza è arrivato a un passo dal podio anche l’altro atleta del Circolo Nautico, Alessio Fadda (13), arrivato quarto. La cerimonia di ieri pomeriggio, dove il campione italiano ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del sindaco Ladu, è stata anche l’occasione per l’insediamento della nuova commissione comunale allo Sport. (ro. se.)

