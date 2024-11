«Gianluca migliora, ora speriamo» 

La fiammella della speranza si è riaccesa ieri. Gianluca Dessì, il 27 enne quartese falciato da un’auto mercoledì sera mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Marconi all’altezza del Md market, comincia a dare piccoli segnali di ripresa. «I medici ci hanno detto che a quanto pare il momento più critico sembra essere passato», sospira il padre del giovane, Giovanni Dessì, «sembra che stia reagendo. Ci hanno detto di parlagli il più possibile». Il giovane è ancora nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, in prognosi riservata e in coma farmacologico: «I medici devono cercare di capire se riesce, gradualmente, a respirare di nuovo da solo. In ogni caso, se ci saranno novità ci contatteranno subito. Io e mia moglie siamo sempre là: può entrare una persona alla volta dei familiari più stretti».

La telefonata

Quella chiamata che toglie il fiato, Giovanni Dessì l’ha rivissuta cento volte in questi giorni. «Mi ha telefonato la collega di Gianluca per dirmi dell’incidente e siamo corsi lì, ma lui era già stato portato via con l’ambulanza». È stata proprio la collega, a raccontare ai genitori il momento dell’incidente: «Erano appena usciti dal centro dove seguivano un corso professionale», riassume Dessì, «mio figlio segue quello per tecnico contabile perché vuole trovare un lavoro in quel campo. Quando stavano tornando, la collega gli ha chiesto di accompagnarla un attimo al market e hanno attraversato sulle strisce pedonali: c’era tanto traffico e le auto corrono sempre velocissime. La ragazza ha fatto cenno con la mano a un’auto di fermarsi, cosa che il conducente ha fatto, ma nel frattempo l’altra auto ha superato e ha preso in pieno mio figlio». L’impatto è stato violento: «Come fanno a dire che non stava correndo? Gianluca ha sbattuto sul parabrezza e poi ha fatto un volo cadendo rovinosamente a terra. Quando l’hanno portato in ospedale, era gravissimo».

Momenti drammatici

Si commuove, Giovanni Dessì, ricordando quei momenti terribili: la telefonata, la corsa in ospedale, l’attesa davanti al reparto di Rianimazione: «E dire che Gianluca non attraversa mai quella strada terribile. Lui passa sempre sul marciapiede per arrivare diritto a casa». Sono giorni di speranza: «Mia moglie è sconvolta, non fa che piangere». I genitori avevano sentito Gianluca quando era uscito dal corso, pochi attimi prima dell’incidente: «Ha chiamato per dirmi che i risultati del test che aveva fatto erano molto buoni. Era molto soddisfatto perché la professoressa gli aveva detto “Gianluca sei una potenza!”».

Le speranze

A sperare non sono solo i genitori, ma anche la sua sorella gemella: tutti aspettano che la prognosi sia sciolta e che Gianluca possa uscire presto dalla Rianimazione. «Ci hanno dato segnali confortanti. Però non si può lasciare viale Marconi in quelle condizioni: sono necessari semafori a chiamata in tutti gli attraversamenti , oppure dossi illuminati o anche dei sovrappassi per i pedoni, perché ci sono tante attività commerciali». Adesso non resta che attendere i lavori per la messa in sicurezza, che prevedono piste ciclabili e pedonali. «Ci auguriamo che facciano di tutto per mettere in sicurezza chi si sposta a piedi, perché non si può rischiare la vita così».

