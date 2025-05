Gianluca Medas scrive «Questo è Emilio Lussu,  il mio cavaliere indomito 

«Quello che mi ha spinto a cercare Lussu non è stata la voglia di misurarmi con una ricostruzione, ma un atto di resistenza. Il più grande errore sarebbe confondere la forma con la sostanza. Il romanzo, il film e lo spettacolo non sono una ricostruzione storica. Sono un atto di resistenza». Così Gianluca Medas, che nei ruoli di regista e scrittore, con il cinema, il teatro e la letteratura ha raccontato il Cavaliere dei Rossomori. Per un atto di resistenza, per stare vicino a un hombre vertical e condividere il confronto sulle sue idee a cinquant’anni dalla sua morte.

Il racconto di una vita

Breve promemoria: Medas ha diretto il film “Emilio Lussu, il processo” (nel cast Enrico Lo Verso), lo spettacolo “In fuga da Lipari” e ora porta in libreria “Emilio Lussu, il cavaliere indomito” (casa editrice Abbà). Tutto questo con una precisazione: «Non ho voluto fare lo storico, ma ho messo al servizio dell’uomo di Armungia gli anni del mio operare artistico».

Punizioni e vendette

L’autore rivolge la sua attenzione ad alcuni momenti fondamentali della biografia lussiana, descritti in “Marcia su Roma e dintorni” e che sono legati al manifestarsi del volto peggiore del fascismo e alle immagini di un allineamento al nuovo potere di gran parte dell’èlite politica e intellettuale per convenienza, vantaggi personali, viltà e conformismo. Il punto di partenza è un evento evitabile, un’iniziativa che si può contrastare con fermezza e buon senso: «La mobilitazione fascista», scrive Lussu, «avviene come può. Nella gran parte delle regioni non avviene affatto. Contro uno Stato che si difende non è facile prendere l’offensiva. In tutta Italia si dice: Questa marcia finisce in galera. Ma il governo è dimissionario». Gli sviluppi sono rapidi e con il segno di un totale dispregio per le regole della democrazia. Gianluca Medas tratteggia il fascismo che diventa violento e intollerante. Un manipolo di camicie nere attacca lo studio-abitazione dell’avvocato Lussu in piazza Martiri alla fine di ottobre del 1926 dopo l’attentato di Anteo Zamboni contro Mussolini. Clima surriscaldato dalla propaganda e da parole d’ordine che sono un invito alla vendetta nei confronti di chi si oppone al regime. Il capitano si difende e spara quando vede il giovane fascista Battista Porrà sul suo balcone pronto a entrare nell’appartamento. Porrà muore. Medas vede così quella scena: «L’ombra si staglia dietro le persiane della veranda. Lussu sente l’istinto primitivo della sopravvivenza premergli nel petto come la lava di un vulcano. Non c’è tempo di pensare. Non c’è tempo di dubitare. Alza la Beretta. Mira alla sagoma che si muove dietro la finestra. Spara. Il silenzio che segue è più pesante del piombo. Porrà cade giù. Il suo sangue macchia il pavimento del balcone e la strada. La folla spaventata si disperde». Scattano i meccanismi punitivi del potere mussoliniano. Per Lussu è pronta una pena esemplare. Ad opporsi a un iter giudiziario che appare già delineato tre giudici che fanno il loro dovere, Arcangelo Marras, Decio Lobina, Antonio Manca Casu, che si riuniscono, in una stanza del palazzo di Giustizia, in punta di diritto e senza paura, sanciscono l’assoluzione per legittima difesa. Le sequenze successive sono l’inevitabile segno di un regime illiberale. Interviene il Tribunale speciale, lo strumento per decidere, questa volta senza i principi del diritto, il destino degli oppositori.

Sull’Isola

Emilio Lussu finisce a Lipari, nell’Isola da cui fuggirà, in un’impresa che ha contorni epici, insieme a Nitti e Rosselli. L’opera di Gianluca Medas, che procede per quadri, ha il ritmo incalzante di una sceneggiatura cinematografica. Scrive lo storico Valdo Spini nella postfazione: «Lussu non è solo un nome della storia dell’antifascismo: è un esempio di come il potere reagisce alla dissidenza, di come la repressione per affermarsi abbia bisogno di costruire un vero e proprio regime che sopprime libertà e diritti. Questo libro non dà risposte definitive ai suoi interrogativi, ma mette in fila i fatti, li ricostruisce e li lascia parlare. Sta a chi legge trarne le conclusioni».

