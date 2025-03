Gianluca Medas e il pane di Guspini 

A Guspini il pane torna a essere protagonista. Gianluca Medas, il nostro cuoco per caso, ci porta nel mondo della farina di “trigu quarantinu”, un grano antico sardo dalle qualità straordinarie, macinato nel mulino di Alessandro Mancosu, dove il sapere agricolo incontra la resistenza quotidiana. In questa puntata vedremo due ricette povere ma geniali: “su pani indorau” e “su pani cun bagna”, piatti nati per non sprecare, trasformati in gesti di cura e memoria. Alle 21 su Videolina.