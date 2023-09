Gianluca Lioni stasera da Cyrano ad Alghero  

Stasera, alle 19, Gianluca Lioni sarà ospite dello spazio all’aperto della Libreria Cyrano per presentare il suo romanzo “Indagine nell’arcipelago, Un caso per il maresciallo Tanchis”. Interverrà con l'autore il giornalista Pasquale Chessa.

Isola della Maddalena, 1865. Durante i festeggiamenti per la patrona, gli abitanti dell’isola sono radunati per assistere allo spettacolo pirotecnico e alla tradizionale processione. Ma mentre la folla si diverte tra giochi e bancarelle di ogni sorta, viene ritrovato il cadavere di una prostituta, Gavina Madau, da tutti conosciuta come Iside. Nel frattempo scompare misteriosamente Enea, il vetturino di una delle carrozze pubbliche dell’isola. Ma chi può avere interesse a uccidere una povera prostituta? E per quale motivo Enea, che era in attesa di ricevere un’importante somma di denaro, è sparito? Ancora una volta il maresciallo dei Carabinieri Reali, Bachisio Tanchis, che dopo gli anni della lotta al banditismo pensava di aver trovato alla Maddalena un posto tranquillo, dovrà ricredersi. L’isola è un crocevia di cospiratori, aristocratici, agenti segreti e contrabbandieri. L’indagine condurrà il maresciallo, insieme all’arguto ex capitano della Marina inglese, Daniel Roberts, in un itinerario delle isole sarde.

