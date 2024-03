Gianluca Festa, dalla Fersulcis alla A «Tra i dilettanti ci sono buoni giocatori» 

È stato uno degli eroi della scalata del Cagliari degli Orrù e di Claudio Ranieri dalla Serie C alla A alla fine degli anni Ottanta. Indimenticato difensore che, partito da Monserrato, ha scalato tutte le categorie del calcio fino all’olimpo della Serie A. Gianluca Festa, 54anne, oltre che aver giocato coi rossoblù ha indossato le maglie di Inter e Roma e, in Inghilterra, quelle di Middlesbrough (guidato da Bryan Robson e con compagni quali Gascoigne e Ravanelli, giocò una finale di Coppa d’Inghilterra) e Portsmouth, prima di tornare a Cagliari nel 2003/2004 con Massimo Cellino presidente e tecnici Ventura e Reja. Poi tre anni con Nuorese, Tavolara e Sanluri. Ora fa l’allenatore. Nel 2010 esordì da vice di Giorgio Melis al Cagliari dopo l’esonero di Allegri. Seguirono Lumezzane, ancora Cagliari nel 2015 (subentrò a Zeman sfiorando l’impresa della salvezza), Como e poi il trasloco in Grecia (Larissa, Apollon Smyrnis e Lamia).

Festa, nel 2015 fece esordire Barella. Una grande intuizione.

«Sì, ricordo bene. La stagione successiva lo portai a Como dove ebbe la possibilità di giocare con continuità. Al Cagliari lo portò Gianfranco Matteoli. Giocava nel Gigi Riva. Si è subito contraddistinto per personalità, entusiasmo e voglia di imparare e negli anni è sempre migliorato».

Come si è trovato nella recente esperienza in Grecia?

«Il popolo greco è molto simile a quello italiano per mentalità, ama il calcio e c’è tanta pressione. Il livello del nostro calcio è certamente superiore. Un’esperienza positiva. Magari un giorno tornerò».

Lei è partito dal basso giocando in D con la Fersulcis e ha chiuso la carriera nei dilettanti.

«Ricordo con piacere la vittoria nel campionato di Eccellenza col Sanluri, avevo 40 anni. Mi sono divertito tantissimo. Poi gli anni a Nuoro: siamo partiti dall’Eccellenza arrivando sino alla C. In quella squadra c’erano Troianello ed Emerson, che qualche anno dopo hanno esordito in A. Ciò dimostra che anche nelle categorie dilettantistiche è possibile pescare qualche buon giocatore».

Come valuta le squadre sarde in Serie D?

«Eccezion fatta per il Budoni, che al momento sembra in difficoltà, stanno facendo bene».

Tanti i giovani interessanti. Piras della Cos ha firmato per il Catanzaro in B.

«Anche grazie alla regola dei fuori quota ci sono buone possibilità per i giocatori di mettersi in evidenza e ambire al calcio professionistico».

Cosa ricorda con piacere della sua esperienza al Cagliari?

«La cavalcata dalla C alla A. Una conquista indimenticabile per tutta la Sardegna, cosi come l’aver centrato un posto in Uefa, con Mazzone in panchina, e la vittoria del campionato di serie B nel 2003/04 che permise di tornare in A dopo quattro anni di purgatorio».

E in Inghilterra?

«Le sei stagioni al Middlesbrough resteranno per sempre nel mio cuore. Il rapporto coi tifosi era eccezionale, ricordo con grande emozione quando fui proclamato, da loro stessi, miglior giocatore della squadra e quando durante le gare intonavano un coro dedicato solo a me».

L’attaccante più forte che ha marcato?

«Marco Van Basten».

Quando la rivedremo in panchina?

«Sono in contatto con alcune squadre dei più importanti campionati esteri. Vediamo. Spero di rientrare presto nel mio mondo».

