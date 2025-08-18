VaiOnline
Orgosolo
19 agosto 2025 alle 00:32

Gianluca Fais su Franky vince il palio dell’Assunta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Abbiamo visto una bella corsa, con ottimi cavalli e fantini bravissimi - dice Alain Paddeu, presidente dell’Associazione ippica orgolese -. Lo spettacolo è stato avvincente. In questa 39esima edizione del palio dell’Assunta abbiamo puntato come non mai sulla valorizzazione del nostro cavallo della tradizione, l’anglo arabo sardo». Alcune cadute hanno fatto preoccupare il numeroso pubblico. Qualche batteria è saltata per mancanza di tempo, ma alla fine la gara clou si è svolta. Gianluca Fais, su Franky, ha trionfato domenica sera nel galoppatoio di Orgosolo. Con una grande prova si è aggiudicato il palio dell’Assunta, la corsa riservata ai cavalli anglo arabi. «Nei nostri impianti non possiamo più correre con i purosangue: d’ora in avanti dobbiamo continuare con maggiore enfasi ad allevare il “mezzo sangue”», rimarca Alain Paddeu.

Corse ma non solo. In un fine settimana da tutto esaurito, Orgosolo ha dato vita anche a un gemellaggio con la cittadina toscana di Casole d’Elsa, celebre per il suo palio. «L’augurio è di continuare questa collaborazione», dice Federica Ferrini, del comitato del palio di Casole d’Elsa. «A Orgosolo abbiamo avuto un’accoglienza meravigliosa». (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 