Giani e i francesi tra l’Italia e il podio 

PARIGI. Lo show in rimonta con il Brasile e ora l'ostacolo Francia. C'è la nazionale padrona di casa e guidata dall'ex campione azzurro Andrea Giani nella corsa olimpica dell'Italvolley: gli azzurri di Fefè De Giorgi, dopo aver battuto un super Giappone affrontano oggi alle 20 in semifinale i transalpini. «Ci aspetterà un'altra battaglia. Sono i padroni di casa, hanno vinto tre anni fa l'Olimpiade e quindi vorranno difendere a tutti i costi il titolo davanti al proprio pubblico»: le parole dell'esordiente Fabio Balaso.

Per gli azzurri è l'ottava semifinale olimpica. La Nazionale di De Giorgi in tre anni ha vinto già un titolo mondiale, uno continentale e l'argento agli Europei dello scorso anno. I francesi difendono l'oro olimpico conquistato a Tokyo e hanno vinto la Nations League quest'anno. «Dopo questa vittoria sicuramente avvertiamo sensazioni positive», sottolinea il libero azzurro, «perché comunque abbiamo fatto un'impresa, riuscendo prima a riportare il match dalla nostra parte e poi ottenendo la qualificazione alla semifinale. È stato incredibile. Il Giappone ha giocato una grandissima pallavolo. Determinante è stata la nostra voglia di andare avanti nel torneo, grazie alla quale non ci siamo mai arresi, anche quando loro erano avanti di qualche punto. In questo modo siamo riusciti a ottenere un successo fondamentale». La Francia arriva a giocarsi un posto per le medaglie dopo un successo in rimonta sulla Germania e avrà l’enorme supporto della South Paris Arena 6. Servirà la migliore Italia e anche qualcosa di più.

