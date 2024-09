Gianfranco Podda, un arbitro sardo nella storia 

Gianfranco Podda, scomparso lo scorso 11 agosto a 98 anni, è stato molto più che uno dei principali arbitri sardi. Oltre alla sua lunga carriera in campo e all’interno dell’Aia, era anche uno degli ultimi testimoni della Seconda Guerra Mondiale a Cagliari: aveva assistito ai bombardamenti in centro del 1943, dove per due giorni rimase intrappolato nella caserma dei Vigili del fuoco di via Caprera, e ha poi seguito dal vivo qualche mese dopo la storica processione di Sant’Efisio fra le macerie, con la statua caricata su un furgone del latte. Pochi anni più tardi, nel 1948, il primo incarico arbitrale alla Cai, seguito nel 1954 dalla promozione nella IV Serie (attuale D) e dirigendo fino alla Serie B. In aggiunta è stato a lungo osservatore nazionale, nel 1963 è diventato arbitro benemerito e nel 2022 la nomina a presidente onorario della sezione Aia di Cagliari.

Il ricordo

Una vita lunga quasi un secolo: nato il 24 ottobre 1925, Podda oltre all’arbitraggio è stato funzionario regionale all’Etfas, panatleta e ha lavorato a Radio Rai. «Assieme al lavoro e alla passione sportiva, la sua principale soddisfazione è stata aver creato e costruito una famiglia», ricorda Andrea, uno dei tre figli avuti dalla signora Maria Laura Bandinu, con Alessandro e Corrado. «Abbiamo trovato un cartello dove aveva il conto alla rovescia dei 100 anni: era molto attaccato alla vita, voleva raggiungere il traguardo dato che i suoi fratelli erano morti a 99 e 96 anni. Era una persona molto socievole, l’ha dimostrato in tutte le sue attività». Sull’arbitraggio attuale, lui che è stato guardalinee all’Amsicora in partite di Cagliari e Nazionale, Gianfranco Podda - che di recente aveva donato al fischietto di A Giuseppe Collu i suoi cartellini degli anni Cinquanta - era deciso: «Non ha mai accettato Var e tecnologia, per lui l’arbitro era sminuito nelle sue responsabilità e alcuni ne approfittavano per delegare al video le decisioni. Questo non lo sopportava», rivela il figlio Andrea.

RIPRODUZIONE RISERVATA