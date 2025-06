Gianfranco Pau e i suoi “I Quartieri”  «Ho vinto tutto ma voglio continuare» 

Considerato uno dei decani dei tecnici sardi, il 77enne Gianfranco Pau continua a vincere e divertirsi nel calcio amatoriale dopo oltre cinquant’anni di attività cominciata agli inizi dei Settanta fondando e allenando la Jupiter.

Stagione trionfale

Ma il suo nome è legato soprattutto all’Isili, portata dalla Seconda categoria fino all’Interregionale, e al Sinnai, guidato per quattordici stagioni, di cui nove in Eccellenza, con cui ha sfiorato la Serie D nei campionati 1989/90 e 1990/91. Da tre anni guida dalla panchina “I Quartieri” nel torneo Msp Over 50, con cui ha conquistato nell’ultima stagione scudetto e Coppa Italia: «Ero lontano dal calcio da dieci anni», sottolinea Pau, «poi mi ha chiamato Joseph Cuglietta, che avevo allenato a Sinnai, per una nuova sfida. Ho accettato subito. Conoscevo già molti giocatori: gli attaccanti Daniele Alberti e Chicco Gherazzu, che si è laureato capocannoniere, Alessandro Cocco e i centrocampisti Mauro Palmas e Massimiliano Piras. Abbiamo battuto ogni record: miglior attacco e miglior difesa, mentre il portiere Angelo Secci è stato ritenuto il migliore nel suo ruolo. In tre anni abbiamo vinto cinque trofei. È un gruppo fantastico, unito anche fuori dal campo». E non è finita, perché l’intenzione è proseguire a dispetto delle ipotesi di lasciare. «Mi piacerebbe andare avanti».

La carriera

Pau ha ricevuto nel 2008 dalla Figc il premio alla carriera. Dopo aver fondato e allenato la Jupiter nel 1973 e dopo una parentesi alla Pirrese, approdò all’Isili lasciando un segno indelebile: «Nel 1979/80 conquistammo la Promozione al termine di uno spareggio col Fertilia risolto da Lai, ala sinistra. In Interregionale affrontammo squadre blasonate come Torres, Frosinone, Viterbese, Olbia, Velletri, Carbonia e Lodigiani». Seguì una stagione alla Stella di Mare (Prima Categoria), poi una breve esperienza al Sinnai, dove tornò nel 1987 restando fino al 2002. Anni d’oro per il club, dopo il ciclo di Cosimo Perra. «Negli anni ’90 rilevai la società ricoprendo il doppio ruolo di allenatore e presidente. Vincemmo tre campionati di Promozione nel 1990/91, 1994/95 e 1997/98 e disputammo nove stagioni in Eccellenza. Sfiorammo la D due volte. Nel 1989/90 arrivammo secondi a un solo punto dal Selargius, con uno scontro diretto finito 0-0. Zara su punizione colpì il palo a pochi minuti dalla fine».

Lo spareggio

L’anno successivo il Sinnai vinse il Girone A di Promozione davanti a Iglesias e Decimoputzu, mentre l’Alghero di Gavino Scala si impose nel Girone B. Il 26 maggio 1991, a Nuoro, si giocò lo spareggio per l’Interregionale. «Andammo in vantaggio con Picciau ma a due minuti dalla fine Sanna pareggiò. Ai supplementari Salaris segnò il 2-1. Una beffa». Il Sinnai era uno squadrone con giocatori quali Sequi, Virgilio Perra, Bruno Troia, Walter Zara, Andrea Picciau, Paolo Saba, Claudio Loddo, Tolu e Pierpaolo Atzeni. In seguito vestirono la maglia gialloblù anche Alberti, Gherazzu, Cesare Fanari, i fratelli Piras, Pibiri, Milia e Piludu. «Ho lanciato tanti ragazzi», sottolinea con orgoglio, «tra cui Bebo e Mauro Palmas, Alessandro Cocco e Alberto Melis». Nel 1990/91 il Sinnai partecipò anche alla Coppa Italia, dove fu eliminato agli ottavi dalla Sestrese.

Indimenticabile l’amichevole contro il Bayern Monaco di Lothar Matthäus e Giovanni Trapattoni. Dal 2005 al 2010 Pau ha allenato il Gemini Pirri centrando i playoff nel 2006/07. Nel 2011 ha avuto una breve esperienza come direttore generale del Progetto Sant’Elia in Serie D.