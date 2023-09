Gianfranco Mura a Cagliari sul set  delle nostre star 

Suonate e vi sarà aperto. A qualsiasi ora, precisa il cartello affisso sul portone. È un condominio accogliente, forse perché abitato da parecchi artisti, quello di via Lamarmora 18. E qui, su per le antiche scale, si snodano le foto che Gianfranco Mura ha scattato dentro e fuori il set di film famosi o poco famosi ma importanti. Bianco e nero, in “Azione! Immagini del cinema italiano”, mostra in memoria di Alessandro D’Alatri, regista e sceneggiatore recentemente scomparso.

Lo sguardo

Tre piani di scale (quelle interminabili di Castello) per incontrare i volti di Geraldine Chaplin, di un giovane Sergio Rubini, di una altrettanto giovane e opulenta Maria Grazia Cucinotta, di un quasi corrucciato Alessandro Haber, di Margherita Buy dal parrucchiere. Ci sono molte storie dietro le immagini di un reportage intimo nonostante la notorietà dei soggetti. «Il lavoro del fotografo è molto solitario», dice Gianfranco Mura. «Ero solo in Asia, in Africa, in Medio Oriente, in Italia, ovunque andassi per conto di svariate testate. Sono stato molto felice quando mi occupavo di cinema, mi sentivo parte di un gruppo, mangiavo in compagnia, mi ritrovavo la sera con le stesse persone». Gianfranco Mura è nato a Torino nel 1963, ci ha vissuto a lungo per poi trasferirsi a Milano e da qualche anno si è stabilito a Cagliari. Ritrattista, reporter, esperto di comunicazione e pubblicità, è anche un velista. Ha selezionato 30 stampe per questa esposizione in verticale che si arrampica fino al lucernaio. Sintesi di una attività, iniziata verso la fine degli anni Novanta, che ha ottenuto il Premio Ciak per il suo apporto nel film “Casomai” di Alessandro D’Alatri e il premio Cesena Cliciak per “Vincere” di Marco Bellocchio. A Cagliari si è fatto presto conoscere con una personale allestita al Temporarie Storing e dedicata a Sant’Efisio.

Non aveva mai visto la famosa processione e di quella sfilata di genti, cavalli e buoi ha captato particolari inediti. Come inedita, per la maggior parte ,è la serie che raccoglie frammenti tratti da “I demoni di san Pietroburgo” di Giuliano Montaldo, da “Tutta la vita davanti a sé ” di Paolo Virzì, da “Una piccola impresa meridionale” di Rocco Papaleo e via rievocando. Pezzi accostati a formare una storia personale , quella del fotografo che molto ama il cinema. E la musica e la poesia, come testimoniano il libro “La parola. Il ritratto” pubblicato da Aragno e le righe scritte per lui da Alda Merini : accuratamente conservate in cornice .

RIPRODUZIONE RISERVATA