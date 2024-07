Giancarlo Fisichella: «La mia Sardegna» 

Un campione di F1 per insegnare ai giovani i segreti dei motori e della velocità. Succede sotto il sole della Sardegna, al Forte Village di Santa Margherita di Pula, il resort da sogno scelto ogni anno dal pubblico internazionale come destinazione delle proprie vacanze sull’Isola.

Lui è Giancarlo Fisichella, il campione per tre volte al Gran Premio, che per il quarto anno consecutivo insegna ai ragazzi dai 7 anni in su come guidare sulla pista di go-kart e allenarsi per diventare veri piloti. Un appuntamento che si rinnova di anno in anno per Fisichella che ormai è diventato un habitué della nostra Sardegna, scegliendola per le sue estati in compagnia della splendida famiglia. Assieme a lui infatti l’amata moglie Luna e i figli Carlotta, Christopher e Carolina.

Quarto anno qui al Forte. Come sta andando?

«Che bellissima esperienza! Le lezioni in pista mi danno grandi soddisfazioni perché i bambini che salgono sul kart se ne innamorano. Vederli migliorarsi giro dopo giro, ascoltare i consigli che gli do, notare subito i progressi e la felicità nei loro occhi per me è una vera emozione. Siamo arrivati ormai alla quarta stagione e oltre a questo posso dire che un ragazzino che ho conosciuto qui e che è salito per la prima volta sul kart su questa pista, adesso è un pilota della mia Academy e sta correndo nei campionati di tutta Europa».

Che maestro è in pista?

«Ci sono tanti tipi di coach. Io sono sicuramente un maestro sensibile, cerco di trasmettergli tranquillità e difficilmente rimprovero. L’importante per me è vedere che abbiano passione poi sugli errori ci si lavora. Devono sbagliare per capire dove migliorare».

Ha insegnato anche ai suoi figli a guidare in pista?

«Sì, soprattutto Christopher e Carolina hanno una grande passione e un’ottima dote sulla guida. La più piccola da qualche anno a questa parte si è proprio appassionata, segue la F1, conosce tutti i piloti delle categorie minori, ogni tanto la porto in pista e vedremo in futuro se vorrà continuare».

Lei che ragazzo è stato quando ha mosso i primi passi?

«Mio padre aveva un’officina ma soprattutto aveva una grandissima passione per la F1. Guardavamo assieme tutte le gare. Nessuno ci doveva disturbare. Poi un giorno a 8 anni mi portò alla Pista d’oro di Roma dove da lì per gioco cominciammo quest’esperienza affittando un kart. Da allora vivevo, sognavo, facevo di tutto per poter diventare un pilota di Formula 1».

Un sogno che comporta grandi sacrifici e impegno.

«Come ogni sport a livello agonistico. C’è una grande preparazione fisica, è necessario seguire uno stile di vita preciso, e poi pian piano che cresci cominci a viaggiare. Quando sono nati i bambini questo ha richiesto ulteriori sforzi. A volte li portavo con me, altre rientravo a casa per vederli appena mi era possibile».

Al di là dei podi, delle vittorie, qual è l’emozione più grande che hai provato nella sua carriera?

«Forse il momento più emozionante è stato la prima gara in Formula 1 nel 1996 a Melbourne. Fino a due settimane prima non dovevo correre. All’epoca ero un collaudatore e all’improvviso mi chiamò Minardi e mi disse che per via di un cambio del pilota avrei corso io. Fu un’emozione già incredibile il viaggio, ma quando al briefing dei piloti mi trovai accanto Michael Schumacher, Gerhard Berger, Alesi, Hakkinen mi sentì uno di loro e capì di avercela fatta».

Che legame ha con la Sardegna?

«Fortissimo. Venivo già qui quando correvo con i kart a 16 anni. Avevo all’epoca un amico che lavorava ad Alghero e che tra l’altro nei prossimi giorni andrò a trovare. Per un periodo ho avuto la barca e frequentavo Porto Cervo e Poltu Quatu. Da qualche anno abbiamo scoperto la bellezza del sud dell’Isola. Quando vado in bici mi emoziono nello scoprire certi luoghi dell’entroterra».

