Gian Maria Volonté, l’uomo dai mille volti 

Nell’anno del trentennale della morte, dopo che tutta Italia gli ha reso omaggio, Gian Maria Volonté torna a casa per le celebrazioni più importanti.

Al grande attore milanese, scomparso nel 1994 e sepolto a La Maddalena, “La Valigia dell’Attore” dedica una tre giorni di eventi intorno alla data della sua morte, il 6 dicembre. Un secondo atto eccezionale, dopo la canonica settimana di luglio, del festival a lui intitolato e diretto dalla figlia Giovanna Gravina Volonté, che andrà in scena dal 6 all’8 dicembre con incontri, presentazioni di libri e proiezioni di lavori cinematografici che lo raccontano da diversi punti di vista.

Nella serata inaugurale, in programma presso la Sala Primo Longobardo e presentata da Boris Sollazzo, verrà proiettato il documentario “Volonté. L’uomo dai mille volti” (2024), tributo diretto da Francesco Zippel che ripercorre l’intenso percorso personale e artistico di Volonté anche attraverso le testimonianze di illustri personalità del cinema italiano come Toni Servillo, Pierfrancesco Favino e Valeria Golino. Il 7 sarà la volta del film “La mort de Mario Ricci” (1983) di Claude Goretta, opera che valse a Volonté il Premio per la Migliore Interpretazione Maschile a Cannes, mentre l’8 presso il Mercato Civico si terrà una mattinata di incontri a cura di Fabrizio Deriu alla quale parteciperanno gli autori di nuove pubblicazioni e riedizioni su Volonté.

