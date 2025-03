Giallorossi verso Bilbao 

Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo, sembra che potrà essere pronto per la sfida di domani contro l’Athletic. L’argentino ieri era rimasto a riposo ma ieri mattina a Trigoria era regolarmente in campo. Assente invece Zeki Celik, fermato da un infortunio muscolare, quasi certamente sarà fuori causa per il match di domani con i baschi. Lo staff medico potrebbe tentare un recupero ma è una eventualità che sembra poco probabile.

Per la sfida di Bilbao Ranieri deve pensare a risolvere alcuni dubbi legati a difesa e trequarti: incerta la conferma di Hummels nello schieramento fra Mancini e Ndicka. Nelsson e Rensch sono le possibili alternative a Celik. In mezzo al campo Paredes e Konè appaiono inattaccabili, mentre accanto a Dybala si apre il consueto dibattito: una chance ce l’hanno in tanti, da Pellegrini a El Shaarawy fino a Pisilli.

Questa mattina la rifinitura, poi la partenza per Bilbao. Dove, intorno alle 19, è prevista la conferenza stampa di Claudio Ranieri che si presenterà in compagnia di un calciatore romanista. Ancora da capire chi sarà al fianco dell’allenatore.

