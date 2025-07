Giallo sulla morte di un’undicenne 

Palermo. È giallo sulla morte di Maria, una bambina palermitana di 11 anni affetta da una forma di encefalite che l’aveva resa tetraplegica. La piccola è stata portata in gravi condizioni, dalla madre e dal suo compagno all'ospedale Buccheri La Ferla, ma nonostante gli sforzi dei medici non è sopravvissuta. Una vicenda ancora tutta da chiarire. La Procura del capoluogo ha aperto un fascicolo. Il corpo della 11enne è stato trasferito all'istituto di Medicina Legale del Policlinico. Maria aveva segni sul collo e gli abiti intrisi di benzina. La madre e il compagno, che al momento della tragedia non era in casa, sono stati interrogati dalla polizia per oltre 3 ore. Sentito anche il padre naturale della 11enne. L'autopsia dovrà accertare se la morte sia legata a cause naturali o all’ingestione della benzina, che potrebbe essere stata data alla 11enne, completamente paralizzata, per errore, da uno dei fratellini minori. I segni sul collo potrebbero essere stati determinati da un tentativo maldestro di soccorrerla.

