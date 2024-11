Giallo sulla morte di una neonata 

Sembra non stesse bene da qualche giorno ma la situazione è precipitata ieri sera. Così i genitori hanno sistemato la piccola di poco più di un anno in auto per portarla in ospedale. Ma in viale Poetto la situazione è peggiorata, tanto da richiedere l’intervento del 118. La bimba era in condizioni gravissime ed è stata accompagnata d’urgenza a bordo di un’ambulanza al Brotzu. Il personale del pronto soccorso pediatrico ha fatto il possibile per salvarle la vita. Tutti i tentativi di rianimarla non sono però serviti. Il cuore della piccola ha smesso di battere. Una tragedia su cui potrebbe fare un po’ di luce un primo accertamento diagnositico e un’eventuale autopsia.

La telefonata

Con i genitori della bimba sotto choc e distrutti dal dolore, alcuni aspetti di questa tragica vicenda non sono del tutto chiari. Il padre e la madre avrebbero riferito ai medici del 118 prima e a quelli del pronto soccorso poi che la piccola non stava bene da qualche giorno. Difficile però capire cosa avesse di preciso. Ieri sera hanno temuto che la situazione stesse peggiorando. Così dalla loro abitazione, a Flumini di Quartu, sono partiti in auto per raggiungere l’ospedale Brotzu. Ma durante il trasporto ci sarebbe stato un peggioramento. A questo punto c’è stata la richiesta d’aiuto al 118. Un’ambulanza ha raggiunto i genitori nella zona del Poetto. Immediato il trasferimento in ospedale. Una corsa disperata perché le condizioni della bimba sono apparse subito gravissime.

I tentativi

Sono stati minuti interminabili quelli per compiere il tragitto dalla zona del Poetto al Brotzu. Una corsa per cercare di salvare la piccola. Quando l’ambulanza è arrivata al pronto soccorso, i medici e il personale dell’ospedale hanno fatto di tutto per tenerla in vita. I tentativi di rianimarla sono stati numerosi. Ma purtroppo inutili. Il cuore della bimba ha smesso di battere. Nel frattempo si è provato a capire cosa avesse avuto la piccola negli ultimi giorni e quali sintomi. Ma le informazioni non hanno permesso di ricostruire cosa possa essere accaduto. Ora l’ospedale potrebbe richiedere un accertamento diagnostico per capire le cause della morta di una piccola vita volata via troppo presto.

