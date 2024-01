Giallo sulla morte di una 94enne 

L’autopsia stabilirà le ragioni del decesso di Elisa Berta Mameli, 94 anni, trovata morta ieri mattina nella sua casa di Decimomannu. La donna, stando alle poche indiscrezioni filtrate, sarebbe apparsa estremamente magra, tanto che alla fine anche i carabinieri della locale stazione hanno deciso di segnalare il fatto alla Procura. Il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, ha così deciso di incaricare il medico legale di accertare le ragioni del decesso.

Il giallo della morte

A far aprire il fascicolo d’indagine sulla morte dell’anziana pensionata sarebbe stata una informativa dei carabinieri, con allegata anche la relazione di un medico che avrebbe segnalato lo stato di malnutrizione della donna. Stando ai primi accertamenti dei militari, ancora sommari, l'anziana viveva con alcuni familiari, ma nonostante l’età non avrebbe avuto un amministratore di sostegno. A far scattare la segnalazione al magistrato di turno, però, sarebbe stato il parere del medico che ha esaminato, ieri mattina, il corpo senza vita della pensionata. Da qui la richiesta di approfondimento, con il pm Pilia che ha immediatamente contattato il medico legale: questa mattina sarà assegnato l’incarico e nel pomeriggio potrebbe già essere effettuato l’esame per accertare le cause della morte.

L’inchiesta

Per il momento non si conoscono ancora i dettagli dell’informativa, ma sembra che i carabinieri abbiano anche raccolto la testimonianza di qualcuno che avrebbe detto loro della necessità per la donna di procedere a un ricovero, quando già le condizioni erano preoccupanti. In realtà, però, l’anziana in ospedale non sarebbe stata portata né è mai stata chiamata un’ambulanza per trasportarla al pronto soccorso. Da qui anche l’apertura di un fascicolo d’indagine per abbandono di incapace, ma solo per consentire la nomina del medico legale per l’autopsia.

Nel registro degli indagati sarebbe stato anche già iscritto un familiare, ma solo come atto dovuto per consentire la nomina di un consulente di parte che presenzi all’esame autoptico. Solo nelle prossime ore, terminato l'accertamento tecnico, sarà possibile capire se si sia trattato di una morte naturale o se l’indagine procederà sul fronte penale.

