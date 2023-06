Giallo sulla morte di un informatico 

A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa che cercava un gattino: la macabra scoperta è avvenuta poco dopo: il corpo di Fabio Garavelli, 52 anni, privo di vita da chissà quanti giorni, e con quella mascella fracassata che ha spinto la Procura ad aprire un fascicolo per omicidio preterintenzionale per accertare le cause del decesso. Il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia ha sequestrato la salma e ordinato l’autopsia che sarà effettuata lunedì dal medico legale Matteo Nioi.

La tragedia

Fabio Garavelli viveva in una villetta del settore A di Torre degli Ulivi, abitazione che aveva ereditato dai genitori dopo la loro morte – avvenuta qualche anno fa a quindici giorni di distanza l’uno dall’altro - e dove abitava da solo: il padre, Aureliano, aveva lavorato in Saras come ingegnere meccanico, ed era amico personale del patron Gian Marco Moratti. In passato, sin da ragazzo, l’uomo deceduto avrebbe avuto problemi che l’avevano portato a stare ospite qualche tempo della comunità di San Patrignano, il centro di trattamento per le dipendenze fondato da Vincenzo Muccioli. Tornato nell’Isola, per qualche anno, stando a quanto raccontano gli amici, sarebbe riuscito a riprendere in mano la propria vita, diventando un tecnico conosciuto e apprezzato per il suo lavoro.

Esperto informatico

Un matrimonio, due figli, un lavoro come esperto informatico in Akhela, società specializzata nello studio delle evoluzioni del mercato digitale e nei processi d’innovazione, poi nuovamente il tunnel della droga. Stando alle poche indiscrezioni filtrate, il 52enne viveva in una casa priva di energia elettrica e di mobili, e negli ultimi anni avrebbe avuto qualche guaio con la giustizia a causa di piccoli furtarelli, alcuni commessi anche di recente.

Al pronto soccorso

Nei giorni scorsi era finito al Pronto soccorso: nonostante il parere dei medici del Santissima Trinità aveva deciso di lasciare l’ospedale per tornare a casa. Ad amici e vicini di casa aveva raccontato poi di essere stato picchiato con una chiave inglese. Al termine dei primi riscontri necroscopici, i medici inviati dalla Procura hanno ipotizzato che potrebbe essere morto poco dopo il ritorno a casa. Proprio i certificati medici dell’ospedale di Is Mirrionis avrebbero convinto il pm Pilia ad aprire un fascicolo per omicidio preterintenzionale, ordinando il sequestro della salma e chiedendo al suo consulente Matteo Nioi di accertare le cause del decesso. Altri approfondimenti, invece, sono stati chiesti dalla Procura ai carabinieri.

