Giallo sulla morte di un ex militare Disposta l’autopsia 

Autopsia già disposta dalla Procura di Tempio ed effettuata, convocazione di diverse persone da parte della polizia giudiziaria e sequestro di materiale: sono le attività disposte dai magistrati dopo l’apertura di una inchiesta sulla morte di un uomo di circa 50 anni, avvenuta in una abitazione nelle campagne di Aglientu. Stando ai pochi elementi che trapelano dagli uffici giudiziari, il riserbo è massimo, si tratta di un ex militare di nazionalità polacca, che però sarebbe arrivato in Gallura dalla Francia. La vicenda ha tutta l’aria di un giallo, saranno fondamentali i risultati completi degli accertamenti autoptici effettuati qualche giorno fa nell’Istituto di Medicina Legale di Sassari.

Una strana storia

L’uomo, emerge dalle indagini, non era malato e non sono state trovate tracce di violenza sul suo corpo. I carabinieri della stazione di Santa Teresa, i primi a intervenire nella casa poco lontana dal villaggio di Rena Majore, avrebbero trovato, nell’edificio dove è stato trovato il corpo dell’uomo, delle scatole di farmaci con alcuni blister vuoti. Alcuni medicinali, però, non sarebbero autorizzati in Italia. Deve essere chiarito, se e perché l’uomo li ha assunti, se qualcuno glieli ha prescritti o dati e in quali circostanze è avvenuto il decesso. Gli investigatori stanno sentendo diverse persone. L’uomo, a quanto pare, aveva una compagna che al momento del decesso non era in casa.

