Giallo sulla morte di un elettricista 

Già da ieri la salma è stata trasferita dalla casa di via Garibaldi, nel centro storico di Burcei, all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato. Accertamenti che saranno eseguiti dal professor Roberto Demontis, lo stesso perito legale che ha effettuato il sopralluogo a Burcei assieme ai carabinieri della stazione e della Compagnia di Quartu, arrivati sul posto col capitano Michele Cerri e il tenente Ignazio Cabras, e ai militari del nucleo investigativo di Cagliari, coordinati dal maggiore Nicola Pilia. Sempre in serata è stato inoltrato un primo rapporto informativo in Procura della Repubblica di Cagliari. L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di poco più di un metro, procurandosi la ferita che gli sarebbe stata fatale: sarebbe morto a causa della frattura della base del cranio.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Cesare Aledda, elettricista di 58 anni di Burcei trovato senza vita ieri mattina nella sua abitazione dal padre. L’esame necroscopico è stato disposto dalla Procura di Cagliari. Gli elementi in possesso degli inquirenti sono pochi: stando quanto emerge dallo stretto riserbo dei carabinieri, Aledda è rimasto vittima di una caduta dalla scala di casa. L’autopsia dovrà stabilire se l’elettricista sia inciampato da solo in un gradino e sia vittima quindi di una disgrazia, oppure se sia stato spinto da qualcuno dopo una accesa discussione. Il medico legale dovrà cercare nel corpo di Aledda eventuali segni di un alterco. L’autopsia è prevista per la giornata di lunedì.

L’indagine

In paese

La notizia della sua morte ha fatto subito il giro del paese suscitando grande cordoglio. Incensurato, mai avuto problemi con nessuno, l’elettricista faceva all’occasione anche riparazioni di elettrodomestici. Un uomo conosciuto e stimato come i suoi familiari.

A fare la terribile scoperta, è stato l’anziano genitore dell’uomo: aperta la porta, si trovato di fronte il figlio per terra. È uscito per la strada, ha dato l'allarme. È arrivato anche un medico della Asl, poi sul posto sono giunti i militari della stazione con il maresciallo Lopez, quindi i militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e i colleghi del N ucleo investigativo provinciale di Cagliari. Nella via Garibaldi, vicino alle auto dei carabinieri hanno fatto capolino diverse persone. Il pubblico ministero di turno in Procura è stato subito informato di quanto accaduto e ha disposto l’arrivo del medico legale Roberto Demontis. Il professore universitario è rimasto nella casa con gli inquirenti per oltre un’ora. Poi, è uscito, prendendo la strada per Cagliari. Poco dopo è arrivato il carro funebre per il recupero della salma trasferita subito dopo all’Istituto di Medicina legale di Monserrato.

Nessuno commento da parte degli inquirenti. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa che non si sono accorti di nulla. Resta per il momento il giallo, che dovrà essere risolto dall’autopsia. A uccidere l’elettricista di Burcei è stata una caduta ao qualcuno che l’ha buttato giù dalle scale? Sarà l’autopsia a a dire se si si tratta di disgrazia o di omicidio.

