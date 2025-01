Giallo sulla morte di Ignazio Ligios 

La Procura di Lanusei ha aperto un’inchiesta sulla morte di Ignazio Ligios, 57 anni, di Osilo. Sul fascicolo d’indagine, istruito dalla sostituta procuratrice Valentina Vitolo, non figurano indagati: si procede contro ignoti. Gli inquirenti vogliono vedere chiaro sul caso dell’uomo ritrovato senza vita nelle campagne di Ulassai, zona che aveva raggiunto dopo essersi allontanato volontariamente da una casa famiglia di Ussassai dov’era ospite da qualche tempo. La titolare dell’inchiesta ha conferito l’incarico di effettuare l’autopsia all’anatomopatologa Michela Laurenzo. L’esame verrà svolto venerdì alle 9 nella sala settoria dell’ospedale di Lanusei, dove la salma è sotto sequestro da lunedì pomeriggio. Morto assiderato? Per ora sulle cause del decesso resta il giallo.

Il caso

In Procura lavorano per fare chiarezza sul caso di Ignazio Ligios. Il magistrato inquirente ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia di Jerzu, ma sarà importante il risultato della perizia necroscopica da cui emergeranno elementi chiari sull’esatta causa del decesso. L’esame sarà effettuato dopodomani e soltanto nel momento in cui il medico legale incaricato fornirà una prima relazione alla Procura la salma potrà essere dissequestrata e restituita alla famiglia per i funerali. In questa vicenda si parte da poche notizie certe. Ligios era ospite di una casa famiglia di Ussassai. Da qui, sabato scorso, si è allontanato volontariamente, senza lasciare tracce. I responsabili hanno subito esposto il caso ai carabinieri del paese e le ricerche sono scattate un istante dopo. L’uomo è stato trovato cadavere ventiquattro ore dopo da un gruppo di cacciatori impegnato in una battuta al cinghiale. L’hanno individuato in un anfratto nella zona di Monte Corongiu, zona che guarda verso la località di Santa Barbara, al confine tra Ulassai e Jerzu.

Indagini in corso

Nessun indagato, almeno per ora. Gli inquirenti, che sul caso mantengono il più stretto riserbo, procedono contro ignoti e attendono il responso dell’anatomopatologo cui è stato conferito l’incarico di effettuare l’autopsia. Il cadavere di Ignazio Ligios, che non presentava alcun segno di violenza e che dunque escluderebbe l’ipotesi di un omicidio, è stato recuperato in un’area talmente impervia che è stato necessario far intervenire Drago 144, l’elicottero dei vigili del fuoco decollato dalla base di Alghero dove ha sede il reparto volo. Sul posto, tra domenica e lunedì, hanno operato anche i vigili del fuoco di Lanusei e i carabinieri della compagnia di Jerzu.

