Giallo su un pino secolare abbattuto 

Un grosso pino abbattuto lungo la strada provinciale ex 125 che da Muravera porta al mare di San Giovanni: è il sesto pino secolare tagliato negli ultimi anni (tutti valutati a rischio crollo). Stavolta però nessuno sa chi è stato: non la Provincia, che - in quanto proprietaria della strada - si è sempre limitata a concedere il nulla osta al Comune; non il Comune che, in questo caso, non aveva richiesto di poter intervenire. «In via Roma, che è strada provinciale, l’ultimo pino è stato tagliato a nostre spese lo scorso mese», spiega Fabio Piras, assessore all’Ambiente e alla viabilità di Muravera: «Questo lo abbiamo ritrovato così, tagliato e adagiato sul terreno circostante. Non abbiamo però idea di chi sia stato. Ci stiamo attivando per capire meglio cosa sia successo. Il lavoro a quanto pare è stato fatto da un esperto. È anche vero che era un altro dei pini da mettere in sicurezza perché, in quanto secco, rappresentava un pericolo».

La rimozione

«Adesso - aggiunge Piras - dobbiamo comunque procedere con la rimozione: il tronco è ancora lì e non è un bel vedere per chi transita da Muravera a San Giovanni. Cercheremo anche di aprire un dialogo con la Provincia per le spese da noi sostenute in questi anni, d’altronde sarebbe loro compito mettere a disposizione le risorse per l’abbattimento dei pini percolanti. Siamo ancora in attesa del rimborso dei pini che abbiamo rimosso in via Roma».

L’ipotesi della denuncia

La Provincia del Sud Sardegna, a sua volta, chiarisce che «noi ci siamo sempre attivati per concedere il nulla osta ma non è previsto un rimborso per le operazioni di abbattimento».

Quanto al mistero dell’ultimo pino, «di certo - aggiungono i responsabili dell’ente provinciale - non siamo stati noi, adesso valuteremo se ci sono gli estremi per una denuncia. Noi siamo dell’idea che si debba fare tutto il possibile per salvare un albero prima di abbatterlo poi, certo, se era completamente secco allora è un altro discorso».

Gli interventi precedenti

La Provincia nell’autunno del 2021 era comunque intervenuta direttamente per rimuovere le radici di alcuni pini (non gli alberi) che avevano provocato il sollevamento del manto stradale sempre nel tratto tra il paese e la marina di San Giovanni. Intervento che era stato sollecitato dal Comune in più di una occasione.

Cinque dal 2018 ad oggi i pini secolari abbattuti dal Comune lungo via Roma. «Purtroppo - ha sottolineato il primo cittadino Salvatore Piu - limitavano la visibilità, nascondevano i segnali stradali e rappresentavano di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi metereologici intensi». Nessuno però sa chi ha tagliato il sesto e (per ora) ultimo pino.

