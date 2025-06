Giallo su un incidente stradale: «Un atto voluto» 

Agguato o semplice incidente? Sta assumendo i contorni del giallo l’episodio avvenuto ieri mattina a Martis lungo una strada di campagna. A fare rumore è la presunta vittima, Gavino Addis, allevatore 62enne condannato in Appello a 14 anni di carcere nel 2018 come responsabile dell’omicidio di Valentino Saba, un compaesano ucciso a bastonate a fine 2015 al termine di una colluttazione proprio a Martis. Secondo quanto riferito da Addis aveva sorpreso di notte il compaesano nella sua azienda e da lì era partito lo scontro. È il giorno invece lo sfondo di quanto sarebbe avvenuto ieri mentre Addis si recava in auto insieme a un'altra persona verso l’azienda in cui lavora da qualche tempo per il periodo di affidamento e dopo aver concluso quello di libertà vigilata. L’uomo ha riferito al suo avvocato, Gianmario Fois, di essere stato assalito da due persone alla guida di altrettanti trattori e che si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato. Soccorso dal 118 Addis, che ha riportato alcune ferite, si trova ora in ospedale e il suo avvocato ha annunciato che appena uscirà presenterà denuncia. Per i carabinieri invece si sarebbe trattato soltanto di un incidente stradale e non ci sarebbero evidenze di quanto riferito dal 62enne, anche perché il terzo ferito, quello sul trattore presente, era rimasto sul luogo dello scontro. (e.fl.)

