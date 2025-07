Giallo su Lookman, tre colpi del Milan 

Dopo alcuni giorni di stasi, il Milan irrompe sul mercato e, in attesa di capire se riuscirà ad esaudire il desiderio di Allegri che vorrebbe Vlahovic, mette a segno tre colpi.

Rossoneri scatenati

Infatti il club rossonero è vicino alle firme per Jashari, in rottura totale con il Bruges che sta entrando nell'ordine d'idee di cederlo perché ha già trovato il suo erede nel giovanissimo “figlio d'arte” Okon, per Pubill, perché qui c'erano delle perplessità di ordine fisico ma i test medici avrebbero dato il via libera per il terzino spagnolo dell'Almeria, e per Estupinan, visto che in questo momento il Brighton pensa in primis a cedere, vedi anche Ferguson che sta raggiungendo Roma sponda giallorossa.

Roma in azione

E a proposito, ieri c'è stato l'annuncio del Palmeiras che Rios è del Benfica per 30 milioni di euro, quindi il ds dei giallorossi Massara si concentrerà su Wesley del Flamengo, visto che il tecnico Gasperini avrebbe ribadito la richiesta di prenderlo. L'ultima offerta della Roma ai rossoneri carioca è di 25 milioni di euro, proprio la cifra chiesta inizialmente dal Flamengo che ora deve soltanto rispondere in maniera positiva per chiudere la trattativa. Intanto il Botafogo di Davide Ancelotti ha ceduto al Porto il ventenne centrocampista Kauè, seguito nei mesi scorsi da alcuni emissari della Roma a Rio.

Giallo Lookman

Lookman sta diventando quasi un giallo, perché sull'anglo-nigeriano su cui punta l'Inter si sarebbe inserito il Napoli. Probabilmente è solo una manovra di disturbo, ma non è neppure un mistero che Conte stimi particolarmente il giocatore, per il quale l'Atalanta ha fissato un prezzo di 50 milioni e non vuole fare sconti (a meno che l'Inter non accetti d'inserire come parziale contropartita tecnica Francesco Pio Esposito). E bisogna tenere conto anche dell'interessamento dell'Atletico Madrid.

Di sicuro, se l'Atalanta cederà il suo attaccante dovrà fare i conti con il Lipsia da cui la Dea prese il giocatore e che ha mantenuto un diritto che può andare dal 10 al 15% sulla futura rivendita. E proprio nel Lipsia c’è quel Nusa che l'Atalanta avrebbe individuato come sostituto ideale di Lookman in caso di cessione di quest'ultimo. Insomma, i nodi da sciogliere sono ancora tanti.

Le altre mosse

Il Manchester United ha aperto all'idea di cedere Hojlund in prestito, e Juve e Inter si sarebbero già fatte avanti, intanto i bianconeri stanno mettendo a punto i dettagli per il passaggio di Weah al Marsiglia. Continuano i contatti con l'entourage di Sancho, ma prima bisognerà capire bene cosa fare con Nico Gonzales, che magari potrebbe finire proprio all'Inter se non riuscirà a prendere Lookman. In casa Sassuolo è saltato il passaggio di Laurentiè al Sunderland, e c'è da registrare l'interessamento per Tom Dele-Bashiru del Watford (serie B inglese), fratello maggiore del giocatore della Lazio.

Addio Osimhen

Non può mancare il Napoli, che ha trovato l'accordo definitivo con il Galatasaray per il ritorno di Osimhen a Istanbul: i turchi pagheranno 40 milioni subito e i restanti 35 milioni (la clausola per l'estero è di 75) in due rate da 17,5 ciascuna da saldare entro un anno. Inserita nell'accordo una clausola secondo cui se il “Gala” nei prossimi due anni cederà l'attaccante nigeriano ad un'altra squadra italiana, il Napoli avrà diritto a un ulteriore conguaglio.

