“Giallo sardo 2” giovedì sera in piazza Galilei  

Appuntamento giovedì prossimo (alle 19.30) in piazza Galileo Galilei a Cagliari con la presentazione della raccolta di racconti “Giallo sardo 2. Un’altra estate”, edito da Piemme. All’incontro moderato da Francesco Agus parteciperanno il curatore del volume (e autore di una delle narrazioni) Francesco Abate (giornalista de L’Unione Sarda), Ciro Auriemma ed Eugenio Annichiarico del collettivo Elias Mandreu.

La presentazione si inserisce nel ciclo di incontri che da circa un mese stanno animando piazza Galilei, nel cuore del quartiere di San Benedetto, ed è organizzato dai circoli Sergio Atzeni e Pier Paolo Pasolini in collaborazione con la Mondadori di via Paoli. Gli autori presenti rappresentano il gruppo di scrittrici e scrittori sardi (che durante la loro carriera si sono confrontati con la narrativa di genere) chiamati a raccontare l’evoluzione ma anche le radici della scena criminale in Sardegna. Il volume arriva dopo il successo nel 2020 della prima collettiva intitolata “Giallo sardo” e sempre edita da Piemme.

