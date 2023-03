Giallo nel Polesine, donna muore con un proiettile in testa  

Rovigo. È stata trovata in fin di vita in un casolare tra i campi del Basso Polesine, a poche decine di metri dall'argine del Po di Goro. Rkia Hannaoui, 32 anni, una casalinga di origini marocchine, agonizzava. A meno di un giorno di distanza, ieri è morta in ospedale per un proiettile conficcato nella scatola cranica. Una morte misteriosa: la donna viveva ad Ariano da molti anni insieme al marito e ai figli di 8 e 11 anni. Sono stati proprio i due piccoli, al rientro da scuola, a trovare la madre priva di sensi sul pavimento della cucina. «Mamma sta male», sono riusciti a dire dopo aver bussato alla porta di un vicino di casa. L'uomo ha lanciato l'allarme, facendo intervenire l'ambulanza e i militari. È stato solo dopo la tac che all'ospedale i medici hanno scoperto che nella testa della donna c'era un proiettile e, quindi, a determinare la causa delle sue gravissime condizioni. Sul pavimento di casa non vi erano tracce evidenti di sangue, un particolare che fa pensare che il corpo sia stato portato dopo nel luogo dove è stato ritrovato. Il fascicolo aperto della Procura di Rovigo ipotizza l'omicidio. L'unica cosa accertata è che il marito risulterebbe estraneo alla vicenda. Una voce, non confermata dalla Procura ma girata tra i conoscenti della donna, sostiene che ad un vicino di casa ieri siano stati sequestrati dei fucili. Mentre mancherebbe all'appello, sempre secondo la fonte, una pistola regolarmente denunciata dall'uomo.

RIPRODUZIONE RISERVATA