Giallo nel cantiere della morte 

Nei mesi scorsi si era parlato di un giallo, di deleghe suppletive ai Carabinieri del Ris per fare luce sulla tragedia di via Londra. Ma adesso c’è la certezza che qualcosa non quadra, il pm Mauro Lavra (nuovo titolare del fascicolo) riparte da zero con l’indagine sulla morte di Baskim Bitichi, l’operaio kosovaro di 43 anni volato da un ponteggio il 24 febbraio scorso, in un cantiere edile di Olbia. La prima ricostruzione dei fatti non spiega nulla, rispetto ai nuovi elementi in mano alla Procura. E il problema non è solo quello, emerso quasi subito, di un trauma cranico letale che avrebbe ucciso Bitichi prima che volasse da una altezza di dieci metri. Non c’è un elemento che consenta di fissare dei paletti sulla tragedia.

Le tracce ematiche

Il Ris nelle settimane scorse ha cercato tracce ematiche in diverse punti del cantiere di via Londra. Le nuove operazioni sono state effettuate in presenza dei legali delle imprese titolari del cantiere, l’avvocato Michele Ponsano, contattato ieri, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La situazione è molto delicata. Stando a indiscrezioni c’è anche l’ipotesi di una modifica dello “stato dei luoghi” prima dell’arrivo delle forze dell’ordine nel cantiere, il corpo dell’operaio sarebbe stato spostato. Se non è inquinamento delle prove poco ci manca. E a questo punto il quadro accusatorio iniziale è discussione, senza una ricostruzione certa dei fatti le contestazioni a carico dei titolari delle aziende olbiesi Plintos srl e Gimmy Edil costruzioni e ristrutturazioni sono del tutto provvisorie. Prima è necessario arrivare a una ricostruzione attendibile di quanto successo nel pomeriggio del 24 febbraio 2024 in via Londra. A questo punto non è neanche certo che la vittima stesse lavorando e si trovasse esattamente nel punto dove è stato collocata prima della caduta mortale.

Le foto sul ponteggio

Bitichi, reduce da un incidente stradale, era una persona sofferente, aveva il collare e il busto. Eppure il 24 febbraio decide di entrare nel cantiere di via Londra e di salire su un ponteggio, a dieci metri di altezza. Perché? Si è parlato di foto che l’operaio stava scattando o di un incontro con dei colleghi per consegnare dei soldi. Non è chiaro neanche chi fosse presente vicino alla vittima al momento della caduta. Ora si ipotizza che Bitichi (sembra escluso il dolo) possa essere stato colpito alla testa da un pesante oggetto, ma in un posto diverso da quello dove è stato trovato il corpo. E a questo punto non è certo neanche che si tratti di un incidente sul lavoro.

