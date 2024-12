Giallo: ma chi ha ucciso la bella Rose Gili? 

Per un piatto gustoso che lasci un ricordo stuzzicante: è fondamentale il giusto assemblaggio degli ingredienti, perlomeno per non disattendere la riuscita della ricetta. Ecco che in questo giallo scritto a quattro mani da Maria Antonietta Macciocu (sassarese) e Ernesto Torta (Jesi), pubblicato in questo 2024 da Golem Edizioni,” Come lupo nella notte”, gli elementi ci sono tutti affinché la lettura sia incalzante, senza tentennamenti con una curiosità interpellata quanto basta.

La vicenda, o meglio l'omicidio, si svolge a Jesi, cittadina delle Marche lontana dagli eccessi. Eppure la vittima, la bella nomade Rose Gili, viene ritrovata dopo la prima del “Trovatore” di Giuseppe Verdi. Lei, amante dell'assessore alla cultura del Comune, Walter Rana, pare uccisa da un giovane pakistano: un fattaccio dall’epilogo scontato. Errore, perché le indagini nascondono in realtà uno scrigno di incastri celati tutt’altro che banali. In oltre duecento pagine, il romanzo si snoda tra aspetti discussi nella società dei nostri giorni: la paura verso lo straniero, malaffari, mani poco pulite intrecciate a scopi poco virtuosi e, poi, l'avvicinarsi a culture differenti come quella sinti. Su questo aspetto è interessante entrare in contatto con usanze e abitudini che rendono mite la visione di un popolo, sovente, ai margini.

Come in una raccolta di informazioni giornalistici ma con una vena narrativa misteriosa, la penna degli autori affonda sino a raggiungere figure equivoche che si nutrono di bugie, segreti, dicerie, sino a creare un'atmosfera cupa per i vari personaggi. Le regole dell’incontro tra classi, in questo avvicendarsi di fogli fascinosi, si mescolano alla presunzione di affossare l'altro e all'urgenza di riscuotere ciò che si ritiene legittimo. (fe. ab.)