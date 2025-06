“Giallo Lipari” (e nero come la morte) 

Lipari, la più grande delle isole Eolie, con una superficie di trentasette chilometri quadrati e i suoi dodicimila abitanti – che d’estate arrivano a triplicare – dista dal duomo di Milano novecentododici chilometri. Ed è proprio da Milano che Giorgio Garbo è appena stato trasferito: il trentatreenne, soprannominato il golden boy della polizia milanese, fresco di nomina al ruolo di ispettore, deve dire addio alla sua città, forse in seguito alla promozione o forse per tenerlo lontano dai guai. Perché a Lipari hanno appena inaugurato un nuovo commissariato, finora terra della Benemerita, benché, è risaputo, non accade mai nulla. Di fatto, secondo i più ferrei principi della narratologia, Lipari si pone come luogo dell’avventura per l’ispettore, le cui regole sono distanti da quelle apprese nel luogo di provenienza, e al quale risulta alieno e non allineabile: per tutti, Garbo è semplicemente ‘U milanisi.

Tra Eros e Thanatos

Gli ingredienti per una buona storia ci sono tutti, in questo “Giallo Lipari” di Francesco Musolino (edizioni e/o, 288 pagine), con l’isola che si pone fin dal prologo con necessaria distanza tra l’immagine da cartolina e la cruda realtà: due giovani amanti, sono un cielo di stelle, trovano un corpo, e un’influencer viene molestata da un cyberstalker. È, l’incontro tra Eros e Thanatos, il senso di ogni storia che raccontiamo da millenni a questa parte; la vita per sua natura chiama amore e chiama morte, e vivere altro non è che camminare in bilico tra queste due tensioni.

Nell’isola di un’isola

Anche l’ispettore, più caparbio che talentuoso, si presta a una efficace narrazione: un uomo che rifugge la modernità – non ha uno smartphone ma un vecchio Nokia a cristalli liquidi – perché ne riconosce i pericoli e non ne sa apprezzare le possibilità, che vive un rapporto conflittuale con i propri genitori, rei di avergli distrutto l’adolescenza, che ama sciare, odia e teme il mare e si è invece ritrovato, nella calura agostana dei quaranta gradi all’ombra, nell’isola di un’isola, e che infine porta con sé il peso di un’inchiesta che, oltre agli allori, gli ha lasciato una cicatrice sulla coscia destra e una ferita nell’anima, ché mai si uccide qualcuno a cuor leggero, fosse anche per salvarsi la vita.

I protagonisti

Il tema della modernità – o, se preferiamo, dell’indecifrabilità del contemporaneo – viene posto dall’autore attraverso molteplici punti di vista. Se Garbo ne rappresenta la negazione, Fatimah è colei che delle infinite possibilità della tecnologia ne ha fatto occupazione e preoccupazione: venticinque anni, italiana figlia di due immigrati marocchini, spopola sui social come influencer ai quali offre in diretta la propria vita, o meglio, quegli stralci della propria vita che possano servire a costruirne una narrazione efficace e soprattutto redditizia. Così va il mondo, verrebbe da dire, se non foss’altro che in questo modo attira i commenti degli hater e un pericoloso stalker, lato oscuro di una società sempre connessa. Ancora, c’è il peso delle aspettative, incarnato dalla viceispettrice Russo, più anziana di Garbo sia in termini anagrafici che di carriera, che si sente defraudata di una promozione che avrebbe meritato, dall’agente scelto Quasimodo che studia in attesa del concorso poiché ha promesso alla propria madre una scalata professionale e sociale e, infine, dall’agente semplice La Rocca, che ben conosce il detto cumannari è megghiu di futturi ma non ha alcuna intenzione di far fronte alle maggiori responsabilità. Il morto in mare e lo stalker sono le prime due indagini del neonato commissariato di Lipari: al lettore, in quest’inizio d’estate che si preannuncia torrida, lasciamo il piacere di seguirne il corso, in un romanzo che affronta, tra impegno e leggerezza, temi che la cronaca, purtroppo, ci ha resi fin troppo familiari.

RIPRODUZIONE RISERVATA