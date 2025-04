Giallo in spiaggia, trovato un cadavere 

Alcuni pescatori amatoriali hanno intravisto la sagoma che galleggiava. Hanno capito ben presto che si trattava di un cadavere. Scattare l’allarme, hanno segnalato ai carabinieri la presenza di quel corpo in avanzato stato di decomposizione. Ora saranno gli accertamenti medico legali a tentare di dare una identità ai resti del cadavere, ritrovati nella spiaggia di Su Pallosu, e quindi a dipanare il mistero.

Il giallo

Tutto è accaduto ieri a fine mattinata, in una spiaggia della marina di San Vero Milis, esattamente Punta Tonnara, l’estremità di Su Pallosu a breve distanza da Capo Mannu. Alcuni pescatori amatoriali erano in quel tratto di costa, fra scogli e un piccolo lembo di spiaggia dove in passato era conosciuto proprio per la pesca al tonno. L'isolotto di Sa Tonnara prende nome proprio dall'attività di pesca che si svolgeva non lontano dalla costa sino agli anni Cinquanta. Hanno visto galleggiare i resti di un cadavere e hanno allertato le forze dell’ordine. Sono arrivati i carabinieri e gli uomini della guardia costiera che hanno provveduto al recupero del corpo in avanzato stato di decomposizione: un particolare dal quale si desume che fosse in mare da un lungo periodo. Non è emerso alcun particolare che possa far risalire all’identità, saranno a questo punto gli accertamenti approfonditi a tentare di dare un nome al cadavere.

Le ipotesi

Si cercherà di fare luce sul giallo passando al setaccio le denunce di scomparsa, recentemente nella zona non ne risultano. Ma non è escluso che il cadavere possa arrivare da zone lontane; potrebbe essere qualche immigrato. Probabile che le potenti mareggiate di questi ultimi giorni abbiano fatto arrivare il corpo senza vita da località distanti nella spiaggia di Su Pallosu.

I militari hanno provveduto a far trasferire il cadavere all’ospedale di Oristano; ora sarà esaminato dal medico legale al quale la Procura darà l’incarico di effettuare le analisi specifiche.

