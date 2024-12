Giallo di via Poma, la pista degli 007 

Roma. Nuove analisi sulle tracce di Dna prelevate nell’ufficio, un esame dettagliato di tutto il materiale fotografico e una lista di testimoni da ascoltare. A quasi trentacinque anni dal delitto di Simonetta Cesaroni, uccisa a Roma il 7 agosto del 1990, ci saranno nuove indagini. Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura e, in oltre cinquanta pagine, detta la linea per nuovi accertamenti su un omicidio di cui ancora non si conosce il colpevole.

Tra le ipotesi, anche quella che nello studio di via Poma in cui la ragazza lavorava part-time come contabile ci fossero documenti riservati dei servizi segreti. Per questo la giudice Giulia Arcieri chiede ai pm che venga fatta piena luce sugli 007, sulle inchieste passate e anche sul celebre colpo al caveau della cittadella giudiziaria del 1999 per cui fu condannato Massimo Carminati e in cui sparirono anche documenti sull’omicidio della ventenne. Fra le circa trenta persone che il Pm dovrà sentire anche Carmine Belfiore, ex questore di Roma e numero due della polizia, all’epoca alla Digos, e Sergio Costa, ex 007 e genero dell’allora capo della polizia Vincenzo Parisi. Poi tutti i colleghi e i datori di lavoro della vittima.

Il no all’archiviazione è stato accolto con favore dai familiari di Simonetta Cesaroni, la loro legale Federica Mondani lo ha definito un «provvedimento di coraggio, un’ordinanza che farà storia perché afferma chiaramente che il tempo può diventare un elemento utile, anche grazie alle nuove tecnologie, e che non può escludere la ricerca della verità». L’avvocata spiega che il gip chiede di approfondire «piste legate ad ambienti di potere e dichiara in maniera molto aperta che è un caso su cui sono stati fatti tanti errori anche in epoche recenti». E ancora: fra Simonetta Cesaroni «e Giulia Cecchettin e tante altre ragazze uccise non c’è differenza se il colpevole viene identificato oppure no. Perché ogni femminicidio è una sconfitta per lo Stato». Nello stabile, nel quartiere Prati, il corpo della vittima fu trovato nudo, colpito da coltellate e senza segni di aggressioni sessuali. Varie inchieste hanno messo sotto accusa più persone tra 1990 e 2011, tutte scagionate.

