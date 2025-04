Giallo di via Ghibli, domani è il giorno del Dna 

La domanda è d’obbligo, la risposta invece no. Ottenerla, dipende dalle quattro donne che abitualmente frequentavano l’appartamento dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, la coppia vittima di un duplice omicidio per il quale è in custodia cautelare uno dei loro due figli: Claudio Gulisano, 44 anni, in carcere a Uta dal 31 dicembre scorso.

L’accertamento

A quelle quattro donne gli investigatori chiedono la disponibilità a un prelievo del Dna, fissato per domani: questo, perché su una sciarpa dell’anziana donna uccisa col marito sarebbero state rinvenute tracce di Dna non riconducibili a quelle di persone schedate nel corso di precedenti indagini giudiziarie, e lo si vuole confrontare con quello delle donne che frequentavano casa Gulisano. Se appartiene a una di loro, considerato che appunto andavano spesso nell’appartamento di via Ghibli, l’indizio sarà scartato e l’inchiesta giudiziaria si baserà sugli altri elementi già raccolti. Se invece quel Dna non appartiene a nessuna delle quattro donne - questo sembra essere il ragionamento degli inquirenti - a quel punto l’inchiesta coordinata dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri potrebbe stabilire che l’assassino sia stato aiutato appunto da una donna, per quanto anonima, e comincerebbe il lavoro di indagine per identificarla.

Verificato ogni indizio

Domani è dunque il giorno del nuovo accertamento medico legale, che si basa sulla disponibilità delle quattro donne cui è stata chiesta - ma non ne hanno l’obbligo, non sono indagate - la disponibilità a fornire il proprio Dna. La Procura e i carabinieri confidano che le persone convocate daranno la propria disponibilità al prelievo del campione per stabilire se, nell’omicidio dell’anziana donna e del marito, una donna abbia in qualche modo aiutato il presunto autore del delitto a compierlo. Questo, all’interno di un’inchiesta condotta dai carabinieri con estremo scrupolo, così come ha disposto fin dal primo momento la pm Allieri. Non a caso, nell’appartamento della coppia uccisa in via Ghibli, a ogni passo avanti negli accertamenti investigativi dei carabinieri del Comando provinciale, dei colleghi del Ris, del medico legale Roberto Demontis e del tossicologo Giampiero Cortis è sempre corrisposto un nuovo sopralluogo, l’ultimo dei quali si è svolto pochi giorni fa. Il magistrato sta insomma applicando a ogni fase dell’inchiesta un rigore assoluto, alla ricerca della verità.

I passi avanti

Nei giorni immediatamente successivi il 5 dicembre, giorno del ritrovamento dei cadaveri di Luigi Gulisano e Marisa Dessì nell’appartamento di via Ghibli, si era ritenuto che i due anziani coniugi fossero morti per un avvelenamento da funghi o comunque a causa di una grave intossicazione alimentare. Soltanto in un secondo momento si era fatta strada l’ipotesi di un avvelenamento da funghi e poi, considerato che l’autopsia aveva escluso che i due ne avessero ingeriti, comunque a causa di una grave intossicazione. Su questa ipotesi era poi arrivato il fortissimo sostegno degli esami medico legali, in particolare di quelli tossicologici, i quali avevano rilevato che i coniugi Gulisano erano stati uccisi da un’ingente dose di nitrito di sodio, un conservante delle carni che - in grandi quantità - diventa tossico. I sospetti degli inquirenti si sono concentrati allora su uno dei due figli della coppia, Claudio Gulisano: sentito come testimone in un primo momento, avrebbe detto di non essere entrato nell’appartamento dei genitori nel giorno del ritrovamento dei corpi, ma era stato smentito da una vicina di casa. Inoltre, risultano anche bonifici e prelevamenti dai conti dei genitori, eseguiti - secondo l’accusa - quando erano già morti.

RIPRODUZIONE RISERVATA