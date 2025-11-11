Giallo di Tuvixeddu, i Ris nel canyon 

I carabinieri del Ris di Cagliari effettueranno, nei prossimi giorni, un sopralluogo nel canyon di Tuvixeddu dove il 5 febbraio 1995 è stato trovato il corpo senza vita di Manuela Murgia. E anche per questo motivo i militari hanno depositato, al gip Giorgio Altieri, una richiesta di proroga per poter consegnare l’elaborato finale della perizia richiesta. La scadenza iniziale (25 settembre) era già slittata al 9 novembre in considerazione del numero di campioni repertati e della complessità degli accertamenti. Ora la nuova richiesta di altri 21 giorni con la consegna della perizia conclusiva fissata per il 30 novembre.

La novità

Che i Ris potessero effettuare un sopralluogo era già stato ipotizzato. Ora è diventata una certezza con la richiesta della proroga depositata in Tribunale. Gli specialisti probabilmente dovranno svolgere una serie di accertamenti e verifiche (con prelievi di campioni) sul terreno e sulla vegetazione presente nel canyon da confrontare con alcuni reperti al centro della perizia richiesta dal giudice. Un ulteriore passaggio nell’inchiesta per omicidio aperta alcuni mesi fa dal pm Guio Pani, dopo una lunga battaglia portata avanti dai familiari della ragazza che non hanno mai creduto alla tesi del suicidio. Unico indagato, l’ex fidanzato Enrico Astero, oggi 54enne.

I tempi

Dunque entro il 30 novembre i Ris di Cagliari dovranno consegnare le conclusioni della perizia sui campioni. E dovrà essere dato il tempo necessario per lo studio dei risultati ai due periti di parte, il generale Luciano Garofano (ex Ris di Parma), nominato dalla difesa, e il genetista di fama mondiale Emiliano Giardina, scelto dalla famiglia della vittima. Questo potrebbe portare allo slittamento dell’udienza per l’incidente probatorio, prevista per l’11 dicembre, nella quale i colonnelli del Ris, Andrea Berti e Marco Palanca, dovranno illustrare al giudice l’esito della perizia sui reperti biologici trovati nei vestiti della ragazza.

I dubbi

L’inchiesta, e dunque le indagini, sulla morte della sedicenne è stata riaperta lo scorso marzo, dopo una consulenza medico-legale presentata dai familiari della giovane firmata dal docente universitario Roberto Demontis. Nella relazione si parla di omicidio: la ragazza, dopo aver subito un rapporto sessuale energico, sarebbe stata investita e uccisa. Successivamente il suo corpo trasportato – e trascinato – nel canyon di Tuvixeddu. Trent’anni prima, altri due docenti dell’Ateneo cagliaritano incaricati dalla Procura (Francesco Paribello e Giuseppe Santa Cruz), avevano invece concluso che non vi fossero tracce di violenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA