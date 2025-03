Giallo di Tuvixeddu, com’è morta Manuela?  

Quasi certamente sarà necessaria una perizia per comprendere com’è morta Manuela Murgia, la 16enne trovata senza vita il 5 febbraio del 1995 nel canyon di Tuvixeddu, e se l’adolescente abbia subito violenza o, in ogni caso, abbia avuto un rapporto sessuale violento per poi essere travolta e uccisa volontariamente da un’auto mentre provava a rivestirsi. Quest’ultima ipotesi sulla tragica fine della povera ragazza è stata rivelata dall’ex capo della Squadra Mobile di Cagliari, Emanuele Fattori, nel corso della trasmissione Detectives andata in onda giovedì sera su Rai 2. La teoria sarebbe derivata direttamente dalla consulenza del medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla famiglia della giovane di analizzare da cima a fondo i risultati dell’autopsia effettuata trent’anni fa dagli esperti della Procura, subito dopo il rinvenimento del corpo. Ma l’ipotesi dell’omicidio volontario si scontra con quella del suicidio che, in prima battuta, aveva portato all’archiviazione del fascicolo.

Incidente probatorio

Viste le due consulenze contrapposte, già dalle prossime settimane il procuratore aggiunto, Guido Pani, potrebbe avanzare la richiesta al giudice per le indagini preliminari di un incidente probatorio: la nomina di un super-perito che faccia luce definitivamente su quale delle due ipotesi possa essere quella più aderente a quanto sarebbe accaduto. Nei giorni scorsi, però, il pm titolare del fascicolo aperto nel 1995 aveva riaperto per l’ennesima volta le indagini, chiedendo alla Squadra Mobile di effettuare nuovi accertamenti che potrebbero essere l’anticamera di un nuovo sopralluogo. Per il momento l’inchiesta è aperta contro ignoti.

Il programma televisivo

Nel corso della trasmissione televisiva, realizzata dalla Rai in collaborazione con la Polizia di Stato, sono state elencate tutte le circostanze che, dopo trent’anni, hanno spinto il pm Pani a riaprire per l’ennesima volta il fascicolo, archiviato per varie volte sempre come suicidio. Una tesi alla quale non ha mai creduto la famiglia, convinta di che la 16enne sia stata uccisa. Nella nuova consulenza, fatta analizzando i risultati degli esami sul corpo e il materiale fotografico a disposizione, l’esperto nominato dalle sorelle e dai fratelli di Manuele ha ipotizzato che la ragazza sia stata uccisa da un’auto, travolta volontariamente, e poi trascinata nel canyon dove era poi stato ritrovata quando era già cadavere. A dimostrarlo il fatto che il corpo era stato ritrovato a pancia in giù, ma con macchie di vegetazione nella schiena. Il borsellino, invece, era stato ritrovato a quasi 150 metri di distanza, mentre un fazzoletto con un rossetto era stato individuato lontano dal cadavere. Non solo. A smentire l’ipotesi della precipitazione il fatto che non avesse fratture cariche o altre tipo di lesioni ad alto impatto, come quelle che verrebbero causate da una precipitazione da oltre 30 metri. Da verificare, infine, se la 16enne abbia anche avuto un rapporto sessuale col suo assassino, probabilmente uno stupro, i cui segni sarebbero visibili dalle foto dell’autopsia.

