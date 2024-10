Giallo di Pontedera, è un femminicidio 

PONTEDERA. Era a pochi chilometri da casa Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni, di origine brasiliana ma cittadina italiana, residente a Pontedera (Pisa), scomparsa dallo scorso 12 ottobre dopo avere trascorso una serata con le amiche in un locale in provincia di Pistoia, il Don Carlos di Chiesina Uzzanese. Il suo corpo privo di vita è stato trovato ieri pomeriggio in un abitazione di Sant’Ermo, nelle colline della Valdera. Flavia è stata uccisa e dell’omicidio è accusato un italiano di 34 anni, residente nello stesso comune dove è stato trovato il cadavere, ora sottoposto a fermo.

Il computer portatile

Le indagini della polizia hanno permesso di localizzare l’auto della donna, un’Opel Mokka, sparita con lei dal 12 ottobre. L’auto era parcheggiata e chiusa. In breve gli investigatori hanno individuato anche l’abitazione nella quale hanno trovato il corpo della donna, uccisa a coltellate. Ancora non è chiaro il movente, ma sembra certo che l’uomo sottoposto a fermo e sospettato dell’omicidio sia l’individuo con il quale Flavia aveva un appuntamento la notte della sua scomparsa. Il trentaquattrenne ieri sera era ancora in questura. Non è escluso che la svolta nell’inchiesta sia arrivata grazie al computer portatile che la squadra mobile ha recuperato lo scorso 21 ottobre, nella casa dove Flavia abitava insieme al marito, subito dopo la decisione della procura di aprire un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio. L’analisi dei supporti informatici potrebbe avere aiutato gli inquirenti a indirizzare le indagini verso le frequentazioni della donna, incrociandole con le testimonianze dirette acquisite dalle amiche, che già avevano riferito che Flavia si era allontanata dalla discoteca dicendo che aveva «un appuntamento».

Un altro omicidio

Intanto nel Parmense, in Strada Santa Lucia a Medesano, è stato rinvenuto ieri il cadavere di una donna di 62 anni, uccisa con dei colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salsomaggiore. Al momento risulta irreperibile il marito. Le ricerche dell’uomo sono in corso da ieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA