Giallo dei boschi, si cerca un furgone 

Aosta. Nessuno per il momento si azzarda a pronunciare la parola omicidio, ma stanno andando in quella direzione le indagini sulla giovane donna trovata morta in una ex chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’Aosta. I primi riscontri medico-legali sul cadavere - svolti nel fine settimana - hanno evidenziato «ferite gravi» all’addome. Secondo i sanitari non ci sono dubbi: il decesso è avvenuto per cause «violente». È escluso il malore, mentre il suicidio è considerato altamente improbabile. Restano poche ipotesi alternative oltre all’omicidio. Maggiori informazioni si avranno comunque domani quando verrà completata l’autopsia. Per completare il quadro sono anche stati effettuati i test tossicologici sulla vittima che potranno dire se aveva assunto sostanze stupefacenti.

Il corpo della ragazza è stato scoperto da alcuni escursionisti all’interno dell’ex cappella di frazione Equilivaz, un villaggio di media montagna abbandonato da anni e oggi ridotto ad un cumulo di rovine, poco frequentato e lontano dagli itinerari turistici. La ragazza non è ancora stata identificata ma, in base all’abbigliamento, si ipotizza che sia straniera. Era rannicchiata in fondo alla chiesetta, in posizione fetale. «Sembrava che dormisse» hanno raccontato gli escursionisti agli inquirenti. Era vestita e al suo fianco c’erano vari alimenti sparsi a terra. Sui sassi all’interno della ex cappella sono visibili alcune tracce di sangue. L’area è stata subito isolata e setacciata metro per metro.

I carabinieri hanno effettuato diversi sopralluoghi, raccogliendo elementi che sono stati portati in laboratorio per le successive analisi. Anche i sentieri che si inerpicano lungo la montagna, fino ad una cascata, sono stati controllati. Ora si cerca un uomo, che era con la ragazza in base ad alcune testimonianze: i militari dell’Arma hanno chiesto informazioni nei bar e nei supermercati della zona su una coppia che la scorsa settimana era stata notata tra i comuni di La Salle e Arvier. La gente del posto ha anche segnalato la presenza, proprio in quei giorni, di un furgoncino camperizzato di colore rosso/bordeaux, che era parcheggiato sulla strada statale 26, all’imbocco del sentiero che porta al villaggio abbandonato. È una delle piste, ma non l’unica, che stanno battendo gli inquirenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA