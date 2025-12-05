Giallo Bechere, la Poste pay usata dopo la scomparsa 

La Postepay di Rosa Bechere usata una settimana dopo la sua scomparsa, “strisciata” a Olbia in un pos di una attività commerciale intestata a cittadini cinesi. E vicino al negozio viene immortalato Giorgio Beccu, indagato nel nuovo fascicolo sulla scomparsa della pensionata. La circostanza è al centro della nuova inchiesta aperta dalla Procura Generale e affidato al pm di Tempio, Alessandro Bosco. Il fatto è preciso e circostanziato e ovviamente non può essere considerato una prova della colpevolezza di Beccu e della compagna Maria Giovanna Meloni, ma, di sicuro, è al vaglio di magistrati e polizia giudiziaria.

Qualche giorno fa sono riprese tutte le attività (affidate ai Carabinieri del Ris di Cagliari e del Reparto Territoriale di Olbia) nelle abitazioni degli indagati. Va ricordato che il procuratore generale Luigi Patronaggio ha ordinato nuovi accertamenti tecnici su diversi aspetti, ma oltre ai sopralluoghi del Ris ci sono anche indagini tradizionali su circostanze specifiche. La sera del 25 novembre del 2022 Rosa Bechere, prima di sparire nel nulla, è insieme a Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. Da alla coppia la sua Postepay per effettuare un prelievo e i due dicono che conclusa l’operazione restituiscono la carta alla titolare. Sono circa la 19 del 25 novembre e da quel momento non si avranno più notizie della donna. Ma la Postepay non segue la pensionata, perché ai primi di dicembre viene utilizzata e non è Rosa Bechere a farlo. Nel negozio di Olbia dove viene “strisciata” c’è uno degli indagati. La coppia sotto accusa (difesa dai penalisti Giampaolo Murrighile e Angelo Merlini) ha ribadito di avere visto per l’ultima volta Rosa Bechere la sera del 25 novembre del 2022 e di non saperne più nulla. I Carabinieri stanno raccogliendo informazioni anche sugli spostamenti in barca di Giorgio Beccu nei giorni successivi alla scomparsa della pensionata.

RIPRODUZIONE RISERVATA