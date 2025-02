Giallo a Viziliu, muore un anziano 

Una morte sembrata sospetta fin da subito. Quando gli inquirenti sono arrivati sul posto hanno trovato un uomo riverso a terra, la testa in un lago di sangue e i tre fratelli inebetiti. Una situazione drammatica, una famiglia con problemi psichici e di sopravvivenza. La polizia non esclude niente, ma l’ipotesi di una morte violenta è la più accreditata.

Il dramma

L’allarme è arrivato alla centrale operativa della polizia poco dopo le 16 di ieri. Un vicino di casa ha chiamato per chiedere assistenza: ha capito che qualcosa non andava in quel casolare, quando un fratello del morto, parlando con lui del più e del meno, gli ha detto «sì, va tutto bene, ma mio fratello è morto». I primi ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia di stato. Appena entrati hanno trovato il cadavere di Franco Pilo, 78 anni, riverso in camera da letto. I fratelli poco distanti, chiusi nel mutismo più assoluto. Tanto sangue e segni di abrasione in tutto il corpo della vittima, segni poco compatibili con un malore, secondo gli inquirenti, che però si mantengono prudenti.

Fino a sera inoltrata la casa è rimasta in ostaggio degli investigatori, che hanno messo sottosopra quella che poteva essere una scena del crimine.Il medico legale, Francesco Serra, si è intrattenuto per un paio d’ore, prima di lasciare la scena al magistrato Paolo Piras. Intanto i tre fratelli andavano in questura, per essere interrogati. Al magistrato avrebbero fatto un racconto confuso, che poco ha aggiunto alla dinamica ipotizzata dagli inquirenti. I quattro fratelli Pilo (la vittima era il più grande, un quinto fratello non viveva con loro) abitavano da sempre insieme, in un casolare che sembra abbandonato, a Viziliu, al numero 35, in mezzo a campagne cariche di ulivi, alle porte della città. La casa era in condizioni igienico sanitarie proibitive. La loro, fanno capire i vicini, era una vita ritirata e un po’ complicata. Non avevano comunque mai dato problemi di sorta al vicinato, nè richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine.

