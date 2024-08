Gialli: Rinaldi, Paulin, Zancan e Cenciarelli 

Seconda giornata di Florinas in Giallo: oggi dalle 18.30 in piazza del Popolo sulla poltrona gialla siederanno Patrizia Rinaldi (“Mare di pietra”, Rizzoli), autrice, tra altri libri, anche della quadrilogia che ha ispirato la serie tv di Rai 1 “Blanca” e Frédéric Paulin, magistrale autore francese di una trilogia sull’ascesa del terrorismo islamico (Grand prix de littérature policière nel 2020) con “La guerra è un inganno” E/O. Subito dopo Gaja Cenciarelli con “A scuola non si muore” (Marsilio), un appassionante giallo ambientato nel mondo della scuola.

Alle 21.30, piazzale del Cimitero, Niccolò Zancan, scrittore e inviato de La Stampa, con il reading “Antologia degli sconfitti” (Einaudi), accompagnato dl pianista Raimondo Dore.

